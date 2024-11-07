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Posted 7 ноября, 02:19

Published 7 ноября, 02:19

Modified 7 ноября, 02:19

Updated 7 ноября, 02:19

Деньги

Красноярской пенсионерке не назначали пенсию из-за опечатки в документе

7 ноября 2024, 02:19
Фото: 1MI. Деньги
В Красноярске пенсионерка не могла получить пенсию из-за опечатки. Женщине пришлось обратиться в прокуратуру.

Пожилая красноярка рассказала, что в 2013 году она стала замначальника отдела соцзащиты администрации Железнодорожного района. Спустя шесть лет женщину уволили из-за ликвидации районных отделов.

В приказе об увольнении руководитель указал предыдущую должность пенсионерки. Ошибку заметили в этом году при подаче заявления о назначении пенсии за выслугу лет.

В результате женщине отказались назначать пенсию из-за опечатки. После вмешательства прокуратуры мэрия Красноярска назначила пенсионерке выплаты.

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