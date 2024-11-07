Красноярской пенсионерке не назначали пенсию из-за опечатки в документе

Posted 7 ноября, 02:19
Published 7 ноября, 02:19
Modified 7 ноября, 02:19
Updated 7 ноября, 02:19
Пожилая красноярка рассказала, что в 2013 году она стала замначальника отдела соцзащиты администрации Железнодорожного района. Спустя шесть лет женщину уволили из-за ликвидации районных отделов.
В приказе об увольнении руководитель указал предыдущую должность пенсионерки. Ошибку заметили в этом году при подаче заявления о назначении пенсии за выслугу лет.
В результате женщине отказались назначать пенсию из-за опечатки. После вмешательства прокуратуры мэрия Красноярска назначила пенсионерке выплаты.