Красноярцев предупредили о сильных порывах ветра до 20 м/с

Posted 7 ноября, 01:05
Published 7 ноября, 01:05
Modified 7 ноября, 01:05
Updated 7 ноября, 01:05
По прогнозам Среднесибирского УГМС, в четверг, 7 ноября, ожидается ухудшение погодных условий.
Днем в центральных районах края и Красноярске прогнозируется юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Людей просят не ходить рядом с ЛЭП и деревьями, рекламными щитами и стройками, а также не парковать свои автомобили с подобными конструкциями.
По данным синоптиков, 7 ноября в Красноярске ожидаются дождь и мокрый снег. В дневные часы на столбике термометра будет +4…+6 градусов. На дорогах местами гололедица.