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Posted 7 ноября, 01:05

Published 7 ноября, 01:05

Modified 7 ноября, 01:05

Updated 7 ноября, 01:05

Красноярцев предупредили о сильных порывах ветра до 20 м/с

Красноярцев предупредили о сильных порывах ветра до 20 м/с

7 ноября 2024, 01:05
Фото: prmira.ru.
Жителей Красноярска и края предупредили о сильных порывах ветра в течение 7 ноября.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, в четверг, 7 ноября, ожидается ухудшение погодных условий.

Днем в центральных районах края и Красноярске прогнозируется юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Людей просят не ходить рядом с ЛЭП и деревьями, рекламными щитами и стройками, а также не парковать свои автомобили с подобными конструкциями.

По данным синоптиков, 7 ноября в Красноярске ожидаются дождь и мокрый снег. В дневные часы на столбике термометра будет +4…+6 градусов. На дорогах местами гололедица.

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