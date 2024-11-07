Красноярцы готовы потратить до 25 тысяч в дни онлайн-распродаж, рассказали в «Авито»

Posted 7 ноября, 15:56
Published 7 ноября, 15:56
Modified 7 ноября, 15:58
Updated 7 ноября, 15:58
По мнению большинства участников опроса «Авито», главное преимущество цифрового шоппинга — возможность сравнивать цены на одной площадке и находить выгодные предложения. Так ответили 38% респондентов.
Во время больших распродаж в среднем жители Красноярска готовы потратить 25 тысяч рублей. При этом, согласно средним данным по России, траты мужчин превышают женские: они откладывают на шоппинг в среднем 24 тысяч рублей, в то время как женщины назвали комфортной сумму в 20 тысяч.
Крупные онлайн платформы запустят распродажи уже в ближайшие дни. Алгоритм, созданный специалистами платформы, позволит покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с «накрученными» ценниками не попадет в акцию. В новые товары компания субсидировала десятки миллионов рублей.
«Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки, то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж: как офлайн, так и онлайн», — отметил директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов.
Он добавил, что в акции задействованы как профессиональные, так и частные продавцы с высоким рейтингом.