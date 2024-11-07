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Posted 7 ноября, 15:56

Published 7 ноября, 15:56

Modified 7 ноября, 15:58

Updated 7 ноября, 15:58

Красноярцы готовы потратить до 25 тысяч в дни онлайн-распродаж, рассказали в «Авито»

Красноярцы готовы потратить до 25 тысяч в дни онлайн-распродаж, рассказали в «Авито»

7 ноября 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney.
68% жителей Красноярска предпочитают делать покупки онлайн. Горожане уже планируют траты на дни больших ноябрьских распродаж. Об этом свидетельствует исследование компании «Авито».

По мнению большинства участников опроса «Авито», главное преимущество цифрового шоппинга — возможность сравнивать цены на одной площадке и находить выгодные предложения. Так ответили 38% респондентов.

Во время больших распродаж в среднем жители Красноярска готовы потратить 25 тысяч рублей. При этом, согласно средним данным по России, траты мужчин превышают женские: они откладывают на шоппинг в среднем 24 тысяч рублей, в то время как женщины назвали комфортной сумму в 20 тысяч.

Крупные онлайн платформы запустят распродажи уже в ближайшие дни. Алгоритм, созданный специалистами платформы, позволит покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с «накрученными» ценниками не попадет в акцию. В новые товары компания субсидировала десятки миллионов рублей.

«Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки, то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж: как офлайн, так и онлайн», — отметил директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов.

Он добавил, что в акции задействованы как профессиональные, так и частные продавцы с высоким рейтингом.

#Общество
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