Красноярцы готовы потратить до 25 тысяч в дни онлайн-распродаж, рассказали в «Авито»

Во время больших распродаж в среднем жители Красноярска готовы потратить 25 тысяч рублей. При этом, согласно средним данным по России, траты мужчин превышают женские: они откладывают на шоппинг в среднем 24 тысяч рублей, в то время как женщины назвали комфортной сумму в 20 тысяч.