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Posted 7 ноября, 02:02

Published 7 ноября, 02:02

Modified 7 ноября, 02:02

Updated 7 ноября, 02:02

На трассе в сторону аэропорта Красноярск образовалась пробка из-за нескольких ДТП

На трассе в сторону аэропорта Красноярск образовалась пробка из-за нескольких ДТП

7 ноября 2024, 02:02
Фото: 2gis.ru.
На трассе в сторону аэропорта Красноярск образовалась пробка. Там произошло две аварии.

Сегодня, 7 ноября, на федеральной трассе, не доезжая до поселка Емельяново, произошло сразу две аварии.

Автовладельцы отмечают, что после ночного дождя проезжая часть покрылась ледяной коркой и теперь на дорогах очень скользко.

ДТП на трассе в сторону аэропорта КрасноярскДТП на трассе в сторону аэропорта Красноярск
ДТП на трассе в сторону аэропорта КрасноярскДТП на трассе в сторону аэропорта Красноярск
ДТП на трассе в сторону аэропорта Красноярск. Фото: 2gis.ru
«Уважаемые водители! Будьте аккуратнее, очень скользко», — пишет один из автомобилистов.

Серьезные заторы сегодня наблюдаются на Партизана Железняка, Авиаторов, Коммунальном и Октябрьском мостах, Дубровинского, Высотного, Киренского и Копылова.

Кроме того, автомобилисты сообщают о серьезной пробке на трассе Канск-Красноярск.

«Машинами забита вся трасса, едут со скоростью 20-30 км/ч, будьте внимательны!»
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