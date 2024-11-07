На трассе в сторону аэропорта Красноярск образовалась пробка из-за нескольких ДТП

Posted 7 ноября, 02:02
Published 7 ноября, 02:02
Modified 7 ноября, 02:02
Updated 7 ноября, 02:02
Сегодня, 7 ноября, на федеральной трассе, не доезжая до поселка Емельяново, произошло сразу две аварии.
Автовладельцы отмечают, что после ночного дождя проезжая часть покрылась ледяной коркой и теперь на дорогах очень скользко.
«Уважаемые водители! Будьте аккуратнее, очень скользко», — пишет один из автомобилистов.
Серьезные заторы сегодня наблюдаются на Партизана Железняка, Авиаторов, Коммунальном и Октябрьском мостах, Дубровинского, Высотного, Киренского и Копылова.
Кроме того, автомобилисты сообщают о серьезной пробке на трассе Канск-Красноярск.
«Машинами забита вся трасса, едут со скоростью 20-30 км/ч, будьте внимательны!»