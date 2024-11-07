Нефтяники «Востсибнефтегаза» высадили более 900 тысяч деревьев в Красноярском крае

Кроме того, при грантовой поддержке «Востсибнефтегаза» ученые-экологи исследуют флору и фауну Эвенкии, где и ведет свою деятельность компания. В Эвенкии обитают 45 редких и малочисленных животных Красноярского края, а ученые наблюдают за ними и оценивают состояние популяций кабарги, маралов, соболей. Отдельное внимание уделяют северным оленям — это вид-биоиндикатор Арктической зоны, по состоянию популяции оленей можно сказать, как хорошо себя чувствует природа Арктики.