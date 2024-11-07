Нефтяники «Востсибнефтегаза» высадили более 900 тысяч деревьев в Красноярском крае

Posted 7 ноября, 08:12
Published 7 ноября, 08:12
Modified 7 ноября, 10:29
Updated 7 ноября, 10:29
Нефтяники посадили 820 тысяч сеянцев ели сибирской, 70 тысяч сосны сибирской кедровой и почти 50 тысяч сосны обыкновенной в Ачинском и Каратузском лесничествах. В прошлом году «Востсибнефтегаз» высадил полмиллиона саженцев ели в Ачинском лесничестве, а в 2022 — больше миллиона сосен на пострадавшем от пожара участке Кодинского лесничества.
В компании рассказали, что забота об окружающей среде — часть корпоративной культуры. «Востсибнефтегаз» ежегодно занимается восстановлением и разведением лесов, за последние три года около 2,5 миллионов деревьев появилось благодаря нефтяникам. Помимо этого, компания занимается восполнением водных ресурсов, проводит акции по уборке городских парков, сдает на переработку макулатуру и батарейки.
Кроме того, при грантовой поддержке «Востсибнефтегаза» ученые-экологи исследуют флору и фауну Эвенкии, где и ведет свою деятельность компания. В Эвенкии обитают 45 редких и малочисленных животных Красноярского края, а ученые наблюдают за ними и оценивают состояние популяций кабарги, маралов, соболей. Отдельное внимание уделяют северным оленям — это вид-биоиндикатор Арктической зоны, по состоянию популяции оленей можно сказать, как хорошо себя чувствует природа Арктики.