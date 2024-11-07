«Норникель» построит солнечную электростанцию в Забайкалье

В компании рассказали, что Забайкальский край является одним из лидеров среди регионов России по показателю инсоляции — облучению поверхности солнечным светом. Солнечную электростанцию мощностью не менее 518 кВт смонтируют на территории вахтового поселка в Газимуро-Заводском районе. Запустить ее планируется уже во втором полугодии 2025 года.