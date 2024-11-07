prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 05:31

Published 7 ноября, 05:31

Modified 7 ноября, 05:33

Updated 7 ноября, 05:33

«Норникель» построит солнечную электростанцию в Забайкалье

«Норникель» построит солнечную электростанцию в Забайкалье

7 ноября 2024, 05:31
Фото: Норникель.
Компания «Норникель» построит в Забайкальском крае солнечную электростанцию, чтобы снизить углеродный след Быстринского ГОКа. Забайкалье выбрали для пилотного проекта, потому что это один из самых солнечных регионов России.

В компании рассказали, что Забайкальский край является одним из лидеров среди регионов России по показателю инсоляции — облучению поверхности солнечным светом. Солнечную электростанцию мощностью не менее 518 кВт смонтируют на территории вахтового поселка в Газимуро-Заводском районе. Запустить ее планируется уже во втором полугодии 2025 года.

Таким образом, Быстринский ГОК станет первой горнодобывающей компанией в Забайкальском крае, которая начнет освоение технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Наличие собственного источника электроснабжения на базе ВИЭ позволит снизить косвенные энергетические выбросы парниковых газов и углеродный след продукции. В дневное время электроснабжение вахтового поселка будет осуществляться от солнечной электростанции, в ночное — от централизованного электроснабжения», — отметил вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.

Главный энергетик «Быстры» Степан Овешников рассказал, что компания совместно с подрядчиком уже проработала предварительные технические решения и определила оптимальную мощность «пилота». Стоимость киловатта электроэнергии на новой станции будет на уровне 3,8 рубля на протяжении периода полезной эксплуатации, что является хорошим показателем для Забайкальского региона.

#Общество#Экология#Производство#Норникель#Солнце
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика