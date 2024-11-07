«Норникель» построит солнечную электростанцию в Забайкалье

Posted 7 ноября, 05:31
Published 7 ноября, 05:31
Modified 7 ноября, 05:33
Updated 7 ноября, 05:33
В компании рассказали, что Забайкальский край является одним из лидеров среди регионов России по показателю инсоляции — облучению поверхности солнечным светом. Солнечную электростанцию мощностью не менее 518 кВт смонтируют на территории вахтового поселка в Газимуро-Заводском районе. Запустить ее планируется уже во втором полугодии 2025 года.
Таким образом, Быстринский ГОК станет первой горнодобывающей компанией в Забайкальском крае, которая начнет освоение технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
«Наличие собственного источника электроснабжения на базе ВИЭ позволит снизить косвенные энергетические выбросы парниковых газов и углеродный след продукции. В дневное время электроснабжение вахтового поселка будет осуществляться от солнечной электростанции, в ночное — от централизованного электроснабжения», — отметил вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.
Главный энергетик «Быстры» Степан Овешников рассказал, что компания совместно с подрядчиком уже проработала предварительные технические решения и определила оптимальную мощность «пилота». Стоимость киловатта электроэнергии на новой станции будет на уровне 3,8 рубля на протяжении периода полезной эксплуатации, что является хорошим показателем для Забайкальского региона.