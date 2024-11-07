Погибшему медведю Диксону из Красноярского края всё-таки установят памятник в Москве

Posted 7 ноября, 12:55
Published 7 ноября, 12:55
Modified 7 ноября, 12:57
Updated 7 ноября, 12:57
О планах установить памятник медведю еще в сентябре 2024 года сообщала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Накануне она рассказала изданию «РИА Новости», что макет монумента уже готов — сейчас ведутся переговоры по созданию полномасштабной копии.
«Планируем, мы разрабатываем, сейчас уже есть макет, нам принесли, мы согласовали и сейчас ведутся переговоры уже по его точной копии: какого размера будет, где будет стоять, из какого материала будет сделан», — сообщила Акулова.