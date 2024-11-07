Погибшему медведю Диксону из Красноярского края всё-таки установят памятник в Москве

В столичный зоопарк Диксон попал в 2022 году. Его доставили с огнестрельным ранением спины и парализованными лампи, он двигался только на передних лапах. Врачи разработали программу реабилитации. Диксон шел на поправку, но в конце сентября 2023-го он всё-таки скончался.