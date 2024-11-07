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Posted 7 ноября, 12:55

Published 7 ноября, 12:55

Modified 7 ноября, 12:57

Updated 7 ноября, 12:57

Погибшему медведю Диксону из Красноярского края всё-таки установят памятник в Москве

Погибшему медведю Диксону из Красноярского края всё-таки установят памятник в Москве

7 ноября 2024, 12:55
В Московском зоопарке идёт подготовка к созданию памятника белому медведю Диксону.

О планах установить памятник медведю еще в сентябре 2024 года сообщала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Накануне она рассказала изданию «РИА Новости», что макет монумента уже готов — сейчас ведутся переговоры по созданию полномасштабной копии.

«Планируем, мы разрабатываем, сейчас уже есть макет, нам принесли, мы согласовали и сейчас ведутся переговоры уже по его точной копии: какого размера будет, где будет стоять, из какого материала будет сделан», — сообщила Акулова.

В столичный зоопарк Диксон попал в 2022 году. Его доставили с огнестрельным ранением спины и парализованными лампи, он двигался только на передних лапах. Врачи разработали программу реабилитации. Диксон шел на поправку, но в конце сентября 2023-го он всё-таки скончался.

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