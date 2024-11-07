Полиция пыталась убедить Романа Гольдмана вернуться в Россию через адвокатов

Posted 7 ноября, 12:21
Published 7 ноября, 12:21
Modified 7 ноября, 12:57
Updated 7 ноября, 12:57
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Об этом на пресс-конференции 7 ноября сообщил глава краевого МВД Александр Речицкий. По его словам, полицейские общаются с адвокатами Романа Гольдмана — через них они пытались «убедить вернуться» экс-депутата в Россию.
Однако, по словам Речицкого, точное местоположение Гольдмана до сих пор неизвестно. Он якобы «предпринимает однозначные шаги, чтобы свое местоположение не зафиксировать».