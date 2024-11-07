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Posted 7 ноября, 12:21

Published 7 ноября, 12:21

Modified 7 ноября, 12:57

Updated 7 ноября, 12:57

Полиция пыталась убедить Романа Гольдмана вернуться в Россию через адвокатов

Полиция пыталась убедить Романа Гольдмана вернуться в Россию через адвокатов

7 ноября 2024, 12:21
Экс-депутата Красноярского края Романа Гольдмана пытались убедить вернуться в Россию.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

Об этом на пресс-конференции 7 ноября сообщил глава краевого МВД Александр Речицкий. По его словам, полицейские общаются с адвокатами Романа Гольдмана — через них они пытались «убедить вернуться» экс-депутата в Россию.

Однако, по словам Речицкого, точное местоположение Гольдмана до сих пор неизвестно. Он якобы «предпринимает однозначные шаги, чтобы свое местоположение не зафиксировать».

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