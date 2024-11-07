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Posted 7 ноября, 06:30

Published 7 ноября, 06:30

Modified 7 ноября, 06:32

Updated 7 ноября, 06:32

Троих красноярских экс-полицейских будут судить за подброс «наркотиков» и взятку

Троих красноярских экс-полицейских будут судить за подброс «наркотиков» и взятку

7 ноября 2024, 06:30
Фото: СК Красноярского края.
Троих красноярских экс-полицейских будут судить за подброс муляжей наркотиков двоим жителям и взятку.

Речь идет про экс-замначальника полиции края по оперативной работе Михаила Привалихина, экс-замначальника собственной безопасности главка Александра Егорова и экс-начальника отделения организации госзащиты отдела оперативно-разыскной части собственной безопасности главка Сергея Никитина. СК завершил расследование уголовного дела против них.

По версии следствия, в июне 2018 года Егоров и Никитин по указанию Привалихина задержали двоих красноярцев 28 и 29 лет. В карман одного из них подбросили муляж наркотика — потом полицейские сами изъяли этот муляж.

Потом Привалихин потребовал у 29-летнего мужчины взятку. Красноярец заплатил 300 тысяч рублей.

Привалихину, Егорову и Никитину предъявили обвинение за превышение должностных полномочий (пункт «б» часть 3 статья 286 УК РФ). Вскоре уголовное дело направят в суд.

Ранее Привалихину огласили приговор по другому делу о взяточничестве — он получил 12 лет колонии и лишился звания. Бывший полицейский брал взятки от главы одной из похоронных контор за «покровительство». По данным следствия, всего Привалихин получил от предпринимателя денег и имущества на сумму 9 млн рублей.

Позднее осудили Александра Егорова — ему дали 12 лет и 6 месяцев строгого режима по делу о взятках с «чёрных» лесорубов за избавление их от «проблем со следствием».

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