В каких городах и районах Красноярского края растет криминал? Рассказала прокуратура

Posted 7 ноября, 08:20
Published 7 ноября, 08:20
Modified 7 ноября, 08:30
Updated 7 ноября, 08:30
Всего с января по сентябрь в регионе зарегистрировали 36 951 преступление. Это на 2,3% меньше, чем в прошлом году. Что касается районов, где преступность наоборот растет — это Боготольский (+12,7%), Иланский (+16,9%), Манский (+15,2%), Таймырский (+24,2%) и город Канск (+16,6%).
Каждое третье преступление — кража, таких 28% от числа зарегистрированных. Значительно растет телефонное мошенничество — +17,9%. Всего с начала года аферисты обманули 13 729 жителей края. В основном «ведутся» на уловки мошенников жители Абанского (+65%), Балахтинского (+120,9%), Ермаковского (+54,7%) и других районов края.
Зато снизилось количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью — сразу на 8,2%, разбоев и грабежей — на 26,3%. Лидером рейтинга стали изнасилования — их количество снизилось больше чем вполовину — на 53,1%.
Стало меньше преступлений, совершенных в общественных местах — на 16,4%. Но не везде. В Абанском, Балахтинском, Козульском, Нижнеингашском, Сухобузимском районах, а также в Октябрьском районе Красноярска таких преступлений стало наоборот больше.