В каких городах и районах Красноярского края растет криминал? Рассказала прокуратура

Всего с января по сентябрь в регионе зарегистрировали 36 951 преступление. Это на 2,3% меньше, чем в прошлом году. Что касается районов, где преступность наоборот растет — это Боготольский (+12,7%), Иланский (+16,9%), Манский (+15,2%), Таймырский (+24,2%) и город Канск (+16,6%).