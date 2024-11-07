В Красноярске экс-депутат поставил в СНТ шлагбаум и требует с жителей плату за проезд

Posted 7 ноября, 07:59
Published 7 ноября, 07:59
Modified 7 ноября, 08:11
Updated 7 ноября, 08:11
Началась эта история еще два года назад — в декабре 2022-го. На въезде в СНТ «Черемушки» в Ленинском районе Красноярска появился шлагбаум. Его установил экс-депутат дивногорского горсовета Роман Ульских. И сразу затребовал с жителей деньги за проезд — 300 рублей в месяц, либо 3 тысячи в год.
Как рассказала «ПМ» юрист жителей Елена Добролюбова, несогласные сразу столкнулись с множеством проблем — они не могли привезти себе на участок ни дрова, ни удобрения. Их сгружали перед шлагбаумом, брали в руки и несли до дома. Возникли сложности с откачкой септика, вызовом скорой и пожарной.
«Я была на встрече жителей и услышала там, что в июле у одной из жительниц погиб муж и в час ночи она даже не могла тело оттуда вывезти. Такие душещипательные истории, некрасивые», — говорит юрист Елена Добролюбова.
Разбирательства тянулись два года. И страдали от этого и сами жители. Через месяц после установки шлагбаума, в январе 2023, один из дачников сам поднял его вверх. Он руководствовался тем, что по решению суда проезд должен быть открыт на время разбирательств. Но Ульских написал на мужчину заявление. Против жителя возбудили уголовное дело за порчу чужого имущества и насчитали ущерб — 7,7 тыс. рублей. Дело рассматривали, но в итоге, утверждает юрист, закрыли.
«Ульских добился возбуждения уголовного дела за порчу имущества, хотя это имущество на землях общего пользования. И за такой ущерб полиция не имеет права привлекать к уголовной ответственности. Потом это дело прекратили по реабилитирующим обстоятельствам (это полное снятие обвинений с человека, признание его невиновным, но не в суде, а на стадии предварительного следствия или дознания, до передачи дела в суд — прим.ред.). С министерства финансов РФ мы взыскали моральный вред 100 тысяч в пользу жителя», — рассказывает юрист.
Еще в марте этого года прошло заседание суда — Ульских обязали убрать шлагбаум. Но прошло уже больше полугода, а шлагбаум так и стоит. Экс-депутат только платит штрафы и продолжает собирать деньги с местных, которые готовы платить.
«Он в мае вызвал пристава, при приставе снял шлагбаум, когда пристав уехал — он его прикрутил обратно. Есть же те, кто и поддерживают Ульских. Они говорят: „А нам нужен шлагбаум“. При этом жителям неугодным они ключи не выдают, учитесь летать, говорят. Я не знаю, что теперь делать. У нас решение в трех инстанциях устояло. Приставы говорят, что незаконно ломать или разбирать шлагбаум, хотя до этого я дважды к ним ездила и они говорили, что взыскатель за свой счет может демонтировать шлагбаум и выставить за демонтаж счет Ульскому», — объясняет Елена Добролюбова.
В сентябре прошлого года краевая прокуратура выдала предписание СНТ, чтобы шлагбаум демонтировали. Получили люди такую же бумагу и от МЧС, продолжает юрист — конструкцию там признали опасной. Но жители не могут сами убрать шлагбаум, а Ульских делать это отказывается.
В службе судебных приставов «ПМ» заявили, что у них есть исполнительное производство (ИП) на Ульских. Согласно нему, тот должен убрать незаконно установленный шлагбаум. В мае он якобы уже это сделал и ИП прекратили. В июле решение об окончании ИП отменили.
«В рамках выезда с целью проверки исполнения решения суда, установлено, что шлагбаум вновь установлен ответчиком на прежнем месте. Сотрудниками Службы судебных приставов в регионе вынесены принудительные меры воздействия по отношению к должнику. В настоящее время данному лицу вручено требование об исполнении решения суда в срок до 11 ноября текущего года. В случае неисполнения к нему будут применены штрафные санкции, в соответствии с законодательством РФ. В свою очередь ответчик пояснил, что с постановлением не согласен и планирует обжаловать его в ближайшее время в судебном порядке», — заявили в ФССП по краю.
Сейчас у юриста практически опустились руки, признается она — не знает, что делать дальше и как повлиять на Ульских. Но бросать это дело женщина не планирует — слишком много нервов и времени было потрачено, говорит Добролюбова.
Перед публикацией материала стало известно, что сегодня днем на место приехал пристав — шлагбаум демонтировали. В грузовик погрузили основную часть, но стрела так и осталась лежать на месте.
Юрист рассказывает, что аналогичная ситуация уже была в мае, после этого через неделю конструкцию Ульских поставил обратно. Те части, на которые и крепится шлагбаум, так и остались неубранными. Приставы ссылаются на то, что в решении суда о них ничего не сказано. Женщина собирается писать жалобу в службу судебных приставов.