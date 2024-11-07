В Красноярске экс-депутат поставил в СНТ шлагбаум и требует с жителей плату за проезд

Разбирательства тянулись два года. И страдали от этого и сами жители. Через месяц после установки шлагбаума, в январе 2023, один из дачников сам поднял его вверх. Он руководствовался тем, что по решению суда проезд должен быть открыт на время разбирательств. Но Ульских написал на мужчину заявление. Против жителя возбудили уголовное дело за порчу чужого имущества и насчитали ущерб — 7,7 тыс. рублей. Дело рассматривали, но в итоге, утверждает юрист, закрыли.