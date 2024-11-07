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Posted 7 ноября, 01:31

Published 7 ноября, 01:31

Modified 7 ноября, 06:51

Updated 7 ноября, 06:51

Больница

В Красноярске могут построить первый за Уралом радиологический центр для лечения рака

7 ноября 2024, 01:31
Фото: 1MI. Больница
В Красноярске могут построить комплексный радиологический центр.

Экс-губернатор, а ныне сенатор от Красноярского края Александр Усс обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с таким предложением.

В Красноярске предлагается построить первый за Уралом комплексный радиологический центр, чтобы «улучшить качество» медицинской помощи онкобольным.

По словам Усса, в настоящее время у Красноярского края достаточно кадровых, материальных и технологических ресурсов для строительства радиоцентра.

«Строительство радиологического центра позволит проводить все необходимые диагностические и лечебные мероприятия для отечественных пациентов, а также для онкобольных из ближнего зарубежья — Китая, Казахстана и Монголии».

Ранее онкобольной красноярец заявил о нехватке квот на МРТ для онкобольных. В краевом минздраве недостаток квот отрицают. При этом в одной из частных клиник Красноярска подтвердили нехватку направлений на МРТ.

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