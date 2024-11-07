В Красноярске могут построить первый за Уралом радиологический центр для лечения рака

Posted 7 ноября, 01:31
Published 7 ноября, 01:31
Modified 7 ноября, 06:51
Updated 7 ноября, 06:51
Экс-губернатор, а ныне сенатор от Красноярского края Александр Усс обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с таким предложением.
В Красноярске предлагается построить первый за Уралом комплексный радиологический центр, чтобы «улучшить качество» медицинской помощи онкобольным.
По словам Усса, в настоящее время у Красноярского края достаточно кадровых, материальных и технологических ресурсов для строительства радиоцентра.
«Строительство радиологического центра позволит проводить все необходимые диагностические и лечебные мероприятия для отечественных пациентов, а также для онкобольных из ближнего зарубежья — Китая, Казахстана и Монголии».
Ранее онкобольной красноярец заявил о нехватке квот на МРТ для онкобольных. В краевом минздраве недостаток квот отрицают. При этом в одной из частных клиник Красноярска подтвердили нехватку направлений на МРТ.