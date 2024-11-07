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Posted 7 ноября, 03:54

Published 7 ноября, 03:54

Modified 7 ноября, 06:09

Updated 7 ноября, 06:09

В Красноярском крае автобус с рабочими вылетел с трассы. 18 человек пострадали

В Красноярском крае автобус с рабочими вылетел с трассы. 18 человек пострадали

7 ноября 2024, 03:54
Фото: t.me/mvd_24.
Сегодня, 7 ноября, в Большемуртинском районе произошла авария с автобусом, перевозившим рабочих. Транспортное средство улетело с дороги в кювет.

Предварительно, все случилось на трассе Красноярск — Енисейск в районе поселка Бартат. Водитель автобуса «Хагер» перевозил рабочих и в какой-то момент съехал с дороги в кювет, после чего автобус перевернулся.

Перевернувшийся автобус Перевернувшийся автобус
Перевернувшийся автобусПеревернувшийся автобус
Перевернувшийся автобус . Фото: t.me/mvd_24

Как рассказали в МВД, в салоне автобуса было 36 пассажиров. В результате ДТП пострадали 9 человек, им потребовалась медицинская помощь.

На автобусе виден логотип «Сибагро». Корреспондент «Проспекта Мира» запросил официальный комментарий у представителей компании.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС и выясняют обстоятельства случившегося.

Обновлено: в аварии с автобусом пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализировали с ушибами и ссадинами. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#ДПС#Автобус#Большемуртинский район#Рабочие
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