В Красноярском крае автобус с рабочими вылетел с трассы. 18 человек пострадали

Posted 7 ноября, 03:54
Published 7 ноября, 03:54
Modified 7 ноября, 06:09
Updated 7 ноября, 06:09
Предварительно, все случилось на трассе Красноярск — Енисейск в районе поселка Бартат. Водитель автобуса «Хагер» перевозил рабочих и в какой-то момент съехал с дороги в кювет, после чего автобус перевернулся.
Как рассказали в МВД, в салоне автобуса было 36 пассажиров. В результате ДТП пострадали 9 человек, им потребовалась медицинская помощь.
На автобусе виден логотип «Сибагро». Корреспондент «Проспекта Мира» запросил официальный комментарий у представителей компании.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС и выясняют обстоятельства случившегося.
Обновлено: в аварии с автобусом пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализировали с ушибами и ссадинами. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.