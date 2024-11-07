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Posted 7 ноября, 12:00

Published 7 ноября, 12:00

Modified 7 ноября, 12:08

Updated 7 ноября, 12:08

Водитель автобуса с рабочими, вылетевшего с трассы в крае, не проходил медосмотр

Водитель автобуса, вылетевшего с трассы, не проходил медосмотр. Что еще было не так?

7 ноября 2024, 12:00
Фото: МВД Красноярского края.

Водитель автобуса с рабочими, вылетевшего с трассы в крае, не проходил медосмотр

В МВД и прокуратуре рассказали подробности ДТП с автобусом, который перевернулся на трассе недалеко от села Бартат.

Все случилось на трассе Красноярск — Енисейск в районе поселка Бартат. Водитель автобуса «Хагер» перевозил рабочих и в какой-то момент съехал с дороги в кювет, после чего автобус перевернулся. В салоне автобуса было 36 пассажиров — по обновленным данным, пострадали 26 человек. Пятеро из них госпитализировали с ушибами и ссадинами.

На автобусе был логотип «Сибагро». Корреспондент «Проспекта Мира» запросил официальный комментарий у представителей компании.

Как уточнили в полиции, механик не осматривал автобус перед поездкой, а его водитель не проходил медосмотр. Еще у транспорта не было диагностической карты, подтверждающей исправность автобуса.

«Предварительной причиной происшествия стал неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям и состоянию дорожного покрытия», — объяснили в МВД.

В прокуратуре сейчас проводят проверку по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья238 УК РФ).

Сообщается, что уже сейчас известно, что путевой лист об осмотре автобуса 7 ноября водитель фактически получил за день до рейса. Опрошенный механик, ответственный за исправность автобуса, пояснил, что подпись в путевом листе ему не принадлежит. Работодатель не издавал и приказ о допуске водителя к управлению автобусами.

«Во время движения пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к получению ушибов в момент опрокидывания автобуса», — сообщает прокуратура.
Видео: прокуратура Красноярского края.

Среди пассажиров также находились рабочие, которые официально в организации не трудоустроены. Из 26 пострадавших четверо продолжают находиться в больнице под наблюдением врачей.

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