Водитель автобуса, вылетевшего с трассы, не проходил медосмотр. Что еще было не так?

Все случилось на трассе Красноярск — Енисейск в районе поселка Бартат. Водитель автобуса «Хагер» перевозил рабочих и в какой-то момент съехал с дороги в кювет, после чего автобус перевернулся. В салоне автобуса было 36 пассажиров — по обновленным данным, пострадали 26 человек. Пятеро из них госпитализировали с ушибами и ссадинами.