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Posted 7 ноября, 10:49

Published 7 ноября, 10:49

Modified 7 ноября, 10:58

Updated 7 ноября, 10:58

Жителю Красноярского края дали 15 лет колонии за интимные переписки с детьми

Жителю Красноярского края дали 15 лет колонии за интимные переписки с детьми

7 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI.
Суд приговорил жителя Красноярского края к 15 годам колонии строгого режима по делу о насильственных действиях с детьми.

Как сообщили в СК по Курганской области — там расследовали дело, в 2020–2022 годы мужчина отправлял порнографию детям из разных регионов и просил присылать ему свои интимные фото.

В правоохранительные органы с заявлением обратились родители одного из детей в Курганской области. Сотрудники установили личность мужчины и задержали его в Красноярском крае — жителя доставили в Курганскую область.

При расследовании выяснили, что житель края «общался» с детьми из 15 регионов России. Его признали виновным в 15 преступлениях по статье 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил жителя к 15 годам колонии строгого режима.

В СК нашли другие преступления, в которых подозревают мужчину. Против него сейчас расследуют еще одно уголовное дело.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Дети#Красноярский край#Мужчина#Интимные фото
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