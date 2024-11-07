Жителю Красноярского края дали 15 лет колонии за интимные переписки с детьми

Posted 7 ноября, 10:49
Published 7 ноября, 10:49
Modified 7 ноября, 10:58
Updated 7 ноября, 10:58
Как сообщили в СК по Курганской области — там расследовали дело, в 2020–2022 годы мужчина отправлял порнографию детям из разных регионов и просил присылать ему свои интимные фото.
В правоохранительные органы с заявлением обратились родители одного из детей в Курганской области. Сотрудники установили личность мужчины и задержали его в Красноярском крае — жителя доставили в Курганскую область.
При расследовании выяснили, что житель края «общался» с детьми из 15 регионов России. Его признали виновным в 15 преступлениях по статье 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера.
Суд приговорил жителя к 15 годам колонии строгого режима.
В СК нашли другие преступления, в которых подозревают мужчину. Против него сейчас расследуют еще одно уголовное дело.