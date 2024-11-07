ЗП увеличилась на 200 рублей: власти ответили на урезание премий водителям «скорых»

Posted 7 ноября, 11:34
Published 7 ноября, 11:34
Modified 7 ноября, 11:36
Updated 7 ноября, 11:36
В сентябре краевое бюджетное учреждение «СанАвтоТранс» попало в скандал после изменения условий оплаты труда водителей машин «скорой помощи». Им повысили почасовую оплату, но при этом существенно урезали компенсационные и стимулирующие надбавки. Власти отчитались о росте заработной платы у водителей на 93%, однако фактически суммы не изменились.
Внимание на проблему с зарплатами водителей «скорых» обратил член фракции ЛДПР Иван Петров на сентябрьской сессии горсовета. Тогда же депутаты направили запрос на имя губернатора Михаила Котюкова с критикой изменений в договоре с водителями.
Спустя месяц, в октябре, правительство прислало ответ. В нем власти отмечают, что провели проверку начисления заработной платы водителей «СанАвтоТранс» до изменений и после. По словам чиновников, средняя зарплата водителей «скорых» увеличилась на 1 тысячу 900 рублей, а водителей санитарного транспорта — на 600 рублей. Правда, через пару абзацев власти пишут, что несмотря на вдвое урезанный процент оплаты за работу в ночное время, в «абсолютном значении» зарплата водителей увеличилась на 200-700 рублей.
В целом, краевые власти настаивают на том, что заработная плата водителей возросла, а нарушений трудового законодательства в таком изменении договора нет. Депутат Иван Петров с такой позицией не согласен. У себя в телеграм-канале он заявил, что считает односторонние изменения в договоре незаконными.
«Это противоречит нормам трудового права. Так как в коллективном договоре ранее были приняты условия лучше, а теперь работникам навязывают условия хуже. Как мы знаем, закон обратной силы не имеет. Сотрудники не согласны на ухудшение условий. Нельзя ухудшать условия в одностороннем порядке — это грубое нарушение законодательства».
Депутат отмечает, что считает нарушениями уменьшение 100% ставки за работу в ночное время до 50%, приравнивание классности водителя к стимулирующим надбавкам и вдвое урезанный максимальный размер персональной выплаты с учетом работы на предприятии, то есть выслугу лет.
Петров также добавил, что при таких условиях велик риск, что неукомплектованность штата водителей «скорых» в крае будет расти:
«Низкие зарплаты около 45-50 тысяч рублей за тяжелый труд. При этом в такси, работая в на своей машине в классе „эконом“ можно спокойно зарабатывать 100 тысяч в месяц, а работая с таким же графиком, как в скорой помощи, все 150 тысяч. Это реальные зарплаты. Молодежь не пойдёт на такую работу и скоро у нас совсем не останется специалистов».
Сейчас депутаты горсовета направили запросы с возражением в прокуратуру Красноярского края и трудовую инспекцию. Петров заявил, что вопрос о зарплатах водителей попытаются вынести на федеральный уровень, в частности через запросы от депутатов Госдумы в адрес министра здравоохранения РФ и федеральных надзорных органов.