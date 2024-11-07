ЗП увеличилась на 200 рублей: власти ответили на урезание премий водителям «скорых»

Спустя месяц, в октябре, правительство прислало ответ. В нем власти отмечают, что провели проверку начисления заработной платы водителей «СанАвтоТранс» до изменений и после. По словам чиновников, средняя зарплата водителей «скорых» увеличилась на 1 тысячу 900 рублей, а водителей санитарного транспорта — на 600 рублей. Правда, через пару абзацев власти пишут, что несмотря на вдвое урезанный процент оплаты за работу в ночное время, в «абсолютном значении» зарплата водителей увеличилась на 200-700 рублей.