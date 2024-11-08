Компания одного из самых богатых красноярцев попросила разрешение на строительство ЖК

Posted 8 ноября, 03:22
Published 8 ноября, 03:22
Modified 8 ноября, 03:22
Updated 8 ноября, 03:22
В 2008 году компания «Диалектика-41» получила разрешение на строительство двух жилых 33-этажных башен-близнецов на Дубровинского. Однако стройка остановилась на стадии котлована.
В 2019 году мэрия подала в арбитражный суд на застройщика, требуя вернуть участок с недостроенными зданиями. В 2021-м администрация выиграла суд и затем выставила площадку на торги. В октябре 2021 года недострой приобрела УК «Инвест-Капитал». Выяснилось, что компания связана с прежним застройщиком.
В 2022 году стало известно, что УК «Инвест-Капитал» планирует возвести 6-этажный дом с двухэтажной подземной стоянкой и офисами.
30 октября этого года проект многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата получил положительное заключение экспертизы.
«УК „Инвест-Капитал“ обратился в администрацию Красноярска за разрешением на возведение жилого дома. На следующей неделе специалисты будут изучать документы», — рассказали «Проспекту Мира» в департаменте градостроительства.
Владельцем УК «Инвест-Капитал» является Вадим Степаненко. Известно, что он практически единолично владеет красноярским заводом торгового оборудования «Бирюса».
Однако основной доход он получает благодаря компании «МЭУ», которая занимается торговлей электрической бытовой техникой, а также предоставляет займы промышленности и денежные ссуды под залог недвижимости.
Также Вадим Степаненко вошел в рейтинг 100 самых богатых красноярцев в 2024 году, составленный «Проспектом Мира».