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Posted 8 ноября, 03:22

Published 8 ноября, 03:22

Modified 8 ноября, 03:22

Updated 8 ноября, 03:22

Компания одного из самых богатых красноярцев попросила разрешение на строительство ЖК

Компания одного из самых богатых красноярцев попросила разрешение на строительство ЖК

8 ноября 2024, 03:22
Фото: 1MI.
Компания одного из самых богатейших красноярцев обратилась в мэрию за разрешением на строительство жилого дома на пересечении Диктатуры Пролетариата и Дубровинского. Ранее там планировали возвести жилые 33-этажные башни-близнецы.

В 2008 году компания «Диалектика-41» получила разрешение на строительство двух жилых 33-этажных башен-близнецов на Дубровинского. Однако стройка остановилась на стадии котлована.

В 2019 году мэрия подала в арбитражный суд на застройщика, требуя вернуть участок с недостроенными зданиями. В 2021-м администрация выиграла суд и затем выставила площадку на торги. В октябре 2021 года недострой приобрела УК «Инвест-Капитал». Выяснилось, что компания связана с прежним застройщиком.

В 2022 году стало известно, что УК «Инвест-Капитал» планирует возвести 6-этажный дом с двухэтажной подземной стоянкой и офисами.

30 октября этого года проект многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата получил положительное заключение экспертизы.

«УК „Инвест-Капитал“ обратился в администрацию Красноярска за разрешением на возведение жилого дома. На следующей неделе специалисты будут изучать документы», — рассказали «Проспекту Мира» в департаменте градостроительства.

Владельцем УК «Инвест-Капитал» является Вадим Степаненко. Известно, что он практически единолично владеет красноярским заводом торгового оборудования «Бирюса».

Однако основной доход он получает благодаря компании «МЭУ», которая занимается торговлей электрической бытовой техникой, а также предоставляет займы промышленности и денежные ссуды под залог недвижимости.

Также Вадим Степаненко вошел в рейтинг 100 самых богатых красноярцев в 2024 году, составленный «Проспектом Мира».

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