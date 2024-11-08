Красноярские автомобилистки попали в ДТП и обняли друг друга

Posted 8 ноября, 05:33
Published 8 ноября, 05:33
Modified 8 ноября, 05:45
Updated 8 ноября, 05:45
ДТП произошло на Высотной. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как серая машина поворачивает направо. Автомобилистка не рассчитала габариты и задела синию машину, за рулем которой тоже была женщина.
После они выходят из автомобилей, о чем-то разговаривают, а через пару минут автоледи из синей машины начинает обнимать виновницу ДТП.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на это, но большинство женщин поддержали.
«Все бы так реагировали», — пишет Сергей.
«Как мило, поддержали друг друга. Бывалые, не первое ДТП, чего нервы тратить», — говорит другая красноярка.
«Рады, что на работу не едут, а так постоят, поболтают о своем, может кофейку купят», — пишет Ольга.
«Потерпевшая поблагодарила. Ей как раз требовалось двери и бампер заменить», — шутит Ирина.
«Это единичный случай с дамами в такой ситуации. В основном либо также вылетают орут, либо в ступоре в машине сидят», — говорит Дмитрий.
«Такая „нежнятина“. Правильно, а смысл нервы тратить, если данный факт уже состоялся», — пишет Татьяна.
В ГИБДД «ПМ» заявили, что такое ДТП у них не зарегистрировано. Скорее всего, женщины не стали его оформлять и обоюдно договорились. И в честь этого и были объятия.