Красноярские автомобилистки попали в ДТП и обняли друг друга

В Красноярске две автомобилистки мило повели себя после устроенного ДТП. Они не выясняли отношения, как это обычно бывает, а обняли друг друга. Видео опубликовали в «ЧП Красноярск». Рассказываем, как другие красноярцы отреагировали на такой перфоманс.

ДТП произошло на Высотной. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как серая машина поворачивает направо. Автомобилистка не рассчитала габариты и задела синию машину, за рулем которой тоже была женщина. Видео: ЧП Красноярск . Момент ДТП После они выходят из автомобилей, о чем-то разговаривают, а через пару минут автоледи из синей машины начинает обнимать виновницу ДТП. Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на это, но большинство женщин поддержали. «Все бы так реагировали», — пишет Сергей. «Как мило, поддержали друг друга. Бывалые, не первое ДТП, чего нервы тратить», — говорит другая красноярка. «Рады, что на работу не едут, а так постоят, поболтают о своем, может кофейку купят», — пишет Ольга. «Потерпевшая поблагодарила. Ей как раз требовалось двери и бампер заменить», — шутит Ирина. «Это единичный случай с дамами в такой ситуации. В основном либо также вылетают орут, либо в ступоре в машине сидят», — говорит Дмитрий. «Такая „нежнятина“. Правильно, а смысл нервы тратить, если данный факт уже состоялся», — пишет Татьяна. Фото: ЧП Красноярск В ГИБДД «ПМ» заявили, что такое ДТП у них не зарегистрировано. Скорее всего, женщины не стали его оформлять и обоюдно договорились. И в честь этого и были объятия. Читайте также: На весь Красноярск осталось одно отделение ГАИ для оформления ДТП Красноярцы попали в огромную пробку из-за трех ДТП на Николаевском мосту В Красноярске водитель сбил девушку и устроил еще одно ДТП. Все в один день