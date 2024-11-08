Красноярские врачи прооперировали мужчину весом 200 кг. В другой клинике ему отказали

Posted 8 ноября, 06:34
Published 8 ноября, 06:34
Modified 8 ноября, 06:36
Updated 8 ноября, 06:36
Как рассказали в больнице, мужчина столкнулся с проблемой морбидного ожирения — у него были многократные попытки снизить вес, однако со временем он только увеличивался.
«На этом фоне стали развиваться многие грозные заболевания: пять лет назад присоединился сахарный диабет, ХОБЛ, дыхательная недостаточность, выраженная сердечная патология», — сообщили врачи.
Год назад мужчина обратился в одну из клиник для хирургического лечении ожирения, однако ему отказали из-за проблем со здоровьем. За год его вес достиг 215 килограммов.
В итоге житель обратился в краевую больницу. Его готовили к операции несколько недели. Вес перед операцией удалось снизить до 201 килограмма. Еще мужчине компенсировали дыхательную недостаточность и потом прооперировали.
«Были учтены все нюансы его состояния, выбран оптимальный вариант операции, анестезиологического пособия, реабилитационные мероприятия. Он молодец — потрясающая выдержка и воля к победе. Выписан на 3 сутки после операции».
В больнице уточнили, что продолжают быть на связи с пациентом. Сообщается, что он внимательно следует всем рекомендациям медиков.