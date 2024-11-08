prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 06:34

Published 8 ноября, 06:34

Modified 8 ноября, 06:36

Updated 8 ноября, 06:36

Красноярские врачи прооперировали 200-килограммового мужчину

Красноярские врачи прооперировали мужчину весом 200 кг. В другой клинике ему отказали

8 ноября 2024, 06:34
Фото: vk.com/kkb1_krsk.

Красноярские врачи прооперировали 200-килограммового мужчину

В Красноярске врачи краевой больницы прооперировали мужчину весом 200 килограмм. Он пытался сбросить вес, но не мог.

Как рассказали в больнице, мужчина столкнулся с проблемой морбидного ожирения — у него были многократные попытки снизить вес, однако со временем он только увеличивался.

«На этом фоне стали развиваться многие грозные заболевания: пять лет назад присоединился сахарный диабет, ХОБЛ, дыхательная недостаточность, выраженная сердечная патология», — сообщили врачи.

Год назад мужчина обратился в одну из клиник для хирургического лечении ожирения, однако ему отказали из-за проблем со здоровьем. За год его вес достиг 215 килограммов.

В итоге житель обратился в краевую больницу. Его готовили к операции несколько недели. Вес перед операцией удалось снизить до 201 килограмма. Еще мужчине компенсировали дыхательную недостаточность и потом прооперировали.

«Были учтены все нюансы его состояния, выбран оптимальный вариант операции, анестезиологического пособия, реабилитационные мероприятия. Он молодец — потрясающая выдержка и воля к победе. Выписан на 3 сутки после операции».
Фото: vk.com/kkb1_krsk

В больнице уточнили, что продолжают быть на связи с пациентом. Сообщается, что он внимательно следует всем рекомендациям медиков.

Читайте также:
Красноярка похудела на 64 кг после удаления части желудка. Она весила больше 150«Удалили 1% тела»: красноярские врачи вырезали женщине огромные опухоли маткиКрасноярские врачи спасли девушку с двумя беременностями
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Больница#Краевая больница#Помощь#Ожирение#Операция#Врач
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика