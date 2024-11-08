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Posted 8 ноября, 08:09

Published 8 ноября, 08:09

Modified 8 ноября, 08:50

Updated 8 ноября, 08:50

Красноярский ресторан 0.75 please в Москве попал в топ лучших

Красноярский ресторан 0.75 please в Москве попал в топ лучших

8 ноября 2024, 08:09
Ресторан 0.75 Please в Москве красноярского ресторатора попал в рейтинг лучших ресторанов столицы по версии премии WhereToEat.

Ресторана 0.75 please в Москве открылся 31 января 2024 года. Он расположился по адресу Ермолаевский переулок, 7 — в районе у Патриарших прудов. В заведении 44 посадочных места.

0.75 Please занял 17 место в топе. Ресторан обошёл заведения Ava Антона Пинского, «Пушкинъ» Андрея Деллоса, Twins Garden братьев Березуцких.

Фото: moscow.wheretoeat.ru


Ранее ресторан 0.75 Please в Красноярске претендовал на звание лучшего в Сибири — его в итоге и признали лучшим.

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