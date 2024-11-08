Красноярский ресторан 0.75 please в Москве попал в топ лучших

Posted 8 ноября, 08:09
Published 8 ноября, 08:09
Modified 8 ноября, 08:50
Updated 8 ноября, 08:50
Ресторана 0.75 please в Москве открылся 31 января 2024 года. Он расположился по адресу Ермолаевский переулок, 7 — в районе у Патриарших прудов. В заведении 44 посадочных места.
0.75 Please занял 17 место в топе. Ресторан обошёл заведения Ava Антона Пинского, «Пушкинъ» Андрея Деллоса, Twins Garden братьев Березуцких.
Ранее ресторан 0.75 Please в Красноярске претендовал на звание лучшего в Сибири — его в итоге и признали лучшим.