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Posted 8 ноября, 01:26

Published 8 ноября, 01:26

Modified 8 ноября, 01:26

Updated 8 ноября, 01:26

Коммунальный мост

Красноярцам пообещали прохладные выходные. Публикуем прогноз

8 ноября 2024, 01:26
Фото: prmira.ru. Коммунальный мост

Красноярцев ждут холодные выходные с дождем и снегом

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 9 и 10 ноября.

По информации gismeteo, в субботу, 9 ноября, будет малооблачно и без осадков. В утренние часы в городе будет около -3, днем и вечером температура воздуха составит -2 градуса. В ночь на воскресенье на столбике термометра будет -3 градуса.

Утром 10 ноября температура воздуха составит -3. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ожидается небольшой мокрый снег. В вечернее время прогнозируется около 0 и небольшой снег с дождем.

Предварительно, в понедельник, 11 ноября, дневная температура воздуха составит +3 градуса. В течение дня ожидается небольшой снег с дождем.

Фото: gismeteo.ru

В субботу и воскресенье скорость ветра составит от 5 до 9 м/с.

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