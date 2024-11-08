Красноярцам пообещали прохладные выходные. Публикуем прогноз

Posted 8 ноября, 01:26
Published 8 ноября, 01:26
Modified 8 ноября, 01:26
Updated 8 ноября, 01:26
По информации gismeteo, в субботу, 9 ноября, будет малооблачно и без осадков. В утренние часы в городе будет около -3, днем и вечером температура воздуха составит -2 градуса. В ночь на воскресенье на столбике термометра будет -3 градуса.
Утром 10 ноября температура воздуха составит -3. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ожидается небольшой мокрый снег. В вечернее время прогнозируется около 0 и небольшой снег с дождем.
Предварительно, в понедельник, 11 ноября, дневная температура воздуха составит +3 градуса. В течение дня ожидается небольшой снег с дождем.
В субботу и воскресенье скорость ветра составит от 5 до 9 м/с.