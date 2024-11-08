Красноярцам рассказали, можно ли потолстеть от алкоголя

Posted 8 ноября, 12:54
Published 8 ноября, 12:54
Modified 8 ноября, 12:56
Updated 8 ноября, 12:56
В ведомстве сообщили, что алкогольные напитки сами по себе имеют высокую энергетическую ценность — 7,1 ккал на 1 грамм этилового спирта.
Более того, прием алкоголя стимулирует аппетит и снижает самоконтроль — от него хочется жирной и калорийной пищи.
Еще, продолжают в Роспотребнадзоре, усвоение спирта проходит по-особенному. Организм стремится избавиться от спирта и переработать его в печени как можно быстрее.
«Организм будет использовать спирт в качестве приоритетного источника энергии. В этот период использование в качестве энергии других веществ прекращается и они могут отложиться в жировой запас».
От алкоголя, заявляет в ведомстве, страдает не только фигура.
«Избыток алкоголя негативно влияет на головной мозг, печень, сердце, периферическую нервную систему, поджелудочную железу и другие органы пищеварительной системы. Злоупотребление алкоголем мешает усваивать полезные вещества, такие как витамины группы В, фолиевую кислоту, витамин С, цинк и магний».