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Posted 8 ноября, 12:54

Published 8 ноября, 12:54

Modified 8 ноября, 12:56

Updated 8 ноября, 12:56

Красноярцам рассказали, можно ли потолстеть от алкоголя

Красноярцам рассказали, можно ли потолстеть от алкоголя

8 ноября 2024, 12:54
Фото: 1MI.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали, как алкоголь может привести к лишнему весу.

В ведомстве сообщили, что алкогольные напитки сами по себе имеют высокую энергетическую ценность — 7,1 ккал на 1 грамм этилового спирта.

Более того, прием алкоголя стимулирует аппетит и снижает самоконтроль — от него хочется жирной и калорийной пищи.

Еще, продолжают в Роспотребнадзоре, усвоение спирта проходит по-особенному. Организм стремится избавиться от спирта и переработать его в печени как можно быстрее.

«Организм будет использовать спирт в качестве приоритетного источника энергии. В этот период использование в качестве энергии других веществ прекращается и они могут отложиться в жировой запас».

От алкоголя, заявляет в ведомстве, страдает не только фигура.

«Избыток алкоголя негативно влияет на головной мозг, печень, сердце, периферическую нервную систему, поджелудочную железу и другие органы пищеварительной системы. Злоупотребление алкоголем мешает усваивать полезные вещества, такие как витамины группы В, фолиевую кислоту, витамин С, цинк и магний».
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Алкоголь#Роспотребнадзор#Лишний вес
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