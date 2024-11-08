«Проснулся от крика»: пассажиры вылетевшего с трассы автобуса рассказали подробности

Posted 8 ноября, 10:31
Published 8 ноября, 10:31
Modified 8 ноября, 10:33
Updated 8 ноября, 10:33
ДТП случилось на трассе Красноярск — Енисейск в районе поселка Бартат. Водитель автобуса «Хагер» перевозил рабочих и в какой-то момент съехал с дороги в кювет, после этого автобус перевернулся. В салоне было 36 пассажиров — по предварительным данным, пострадали 26 человек. Пятеро госпитализированы с ушибами и ссадинами.
Как рассказали в МВД, механик не осматривал автобус перед поездкой, а водитель не проходил медосмотр. Еще у транспорта не было диагностической карты, подтверждающей исправность автобуса. В прокуратуре уточнили, что пассажиры были не пристегнуты, а некоторые из работников не были официально трудоустроены, сообщили в прокуратуре.
Информацию о том, что водитель не говорил пристегнуться, подтверждают и пассажиры. С ними пообщались журналисты Sibnovosti.ru.
«Водитель не говорил пристегнуться и не проверял, пристегнуты ли пассажиры. В дороге я спал, глаза открыл от того, что автобус стало заносить из стороны в сторону, автобус покатился в кювет. Я вылез через заднее разбитое окно. Автобус был полный, все места забиты. На дороге гололед, водителя занесло, кто-то в толпе говорил, что водитель кого-то обгонял, сам я этого не видел», — говорит пассажир.
Другой мужчина вспоминает, что и он «проснулся от крика», когда автобус уже стало заносить. После аварии ему тоже пришлось выбираться через заднее стекло. Сейчас у рабочего болит спина.
В МВД говорят, что водитель выбрал неправильный скоростной режим — он не соответствовал погодным условиям. Пассажиры в аварии также винят гололед и утверждают, что водитель ехал со скоростью 70 км/час.
«Автобус перевернулся два раза. Двое человек вылетели через окна, остальные остались в автобусе. Подруга моя, которая со мной сидела, пострадала. У нее перелом ноги, спина вся исцарапана стеклами и голову ей будут зашивать, — говорит пассажирка Евгения.