Стало известно, кто занял место экс-помощника Глискова в горсовете Красноярска

Posted 8 ноября, 01:56
Published 8 ноября, 01:56
Modified 8 ноября, 01:56
Updated 8 ноября, 01:56
15 октября на сессии горсовета Красноярска Роман Крастелев сложил полномочия депутата. По его словам, он ушел по собственному желанию.
Депутат заявил, что принял такое решение, так как в последнее время находится в Москве и работает в московском городском отделении ЛДПР.
Владимир Журавлев заменит Романа Крастелева во фракции ЛДПР в горсовете Красноярска. О передаче мандата сообщил глава фракции Семен Сендерский.
Известно, что 43-летний Владимир Журавлев на протяжении шести лет работал старшим госинспектором в ГИБДД Красноярска.
После этого он долгое время занимал пост главного специалиста отдела наружной рекламы в управлении архитектуры администрации города. С этого года Владимир Журавлев стал индивидуальным предпринимателем.