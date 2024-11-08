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Posted 8 ноября, 01:56

Published 8 ноября, 01:56

Modified 8 ноября, 01:56

Updated 8 ноября, 01:56

Владимир Журавлев крайний слева

Стало известно, кто занял место экс-помощника Глискова в горсовете Красноярска

8 ноября 2024, 01:56
Фото: ЛДПР Красноярский край. Владимир Журавлев крайний слева

Экс-полицейский занял место Романа Крастелева в горсовете Красноярска

Предприниматель Владимир Журавлев занял место Романа Крастелева в горсовете Красноярска. Раньше Журавлев работал в полиции.

15 октября на сессии горсовета Красноярска Роман Крастелев сложил полномочия депутата. По его словам, он ушел по собственному желанию.

Депутат заявил, что принял такое решение, так как в последнее время находится в Москве и работает в московском городском отделении ЛДПР.

Владимир Журавлев заменит Романа Крастелева во фракции ЛДПР в горсовете Красноярска. О передаче мандата сообщил глава фракции Семен Сендерский.

Известно, что 43-летний Владимир Журавлев на протяжении шести лет работал старшим госинспектором в ГИБДД Красноярска.

После этого он долгое время занимал пост главного специалиста отдела наружной рекламы в управлении архитектуры администрации города. С этого года Владимир Журавлев стал индивидуальным предпринимателем.

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