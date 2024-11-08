prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 05:55

Published 8 ноября, 05:55

Modified 8 ноября, 05:57

Updated 8 ноября, 05:57

«Стараемся беречь основной состав»: «Россети» рассказали о кадровом голоде в отрасли

«Стараемся беречь основной состав»: «Россети» рассказали о кадровом голоде в отрасли

8 ноября 2024, 05:55
Фото: Россети Сибирь.
Заместитель директора, главный инженер филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Сергей Дмитрюков рассказал о ситуации с кадрами отрасли энергетики и поиске решения накопившихся проблем.
На вопросы отвечал заместитель директора «Красноярскэнерго» Сергей ДмитрюковНа вопросы отвечал заместитель директора «Красноярскэнерго» Сергей Дмитрюков
На вопросы отвечал заместитель директора «Красноярскэнерго» Сергей Дмитрюков. Фото: Россети Сибирь

Насколько сейчас актуальна проблема нехватки кадров?

Проблема дефицита кадров существует на предприятии не первый год, но в этом году ситуация особенно непростая. Энергетическая отрасль столкнулась с нехваткой рабочих специальностей. В филиале «Красноярскэнерго» сегодня около 400 свободных вакансий. В первую очередь на предприятие требуется производственный персонал — электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей, по эксплуатации счетчиков электроэнергии, по монтажу кабельных линий, водители и машинисты спецтехники.

Причин кадрового голода много — неконкурентная заработная плата, которая отмечу, не назначается компанией (фонд оплаты труда регулируется государством), более выгодные условия труда в других организациях.

К тому же, в электроэнергетике важна высокая квалификация кадров, сотрудники должны обладать профессиональными навыками, ведь им предстоит работа на электроустановках или на большой высоте. Эти кадры нужно специально готовить.

Недостаток кадров как-то отражается на эффективности компании?

Несмотря на серьезный кадровый голод и отток специалистов, мы делаем все возможное, чтобы качественно и в срок выполнять плановые работы, включая подготовку к работе в отопительный сезон, и другие мероприятия. Это наша ответственность и мы не можем допускать срыв сроков.

Что касается экстренных ситуаций, то нам удается справляться с ними оперативно. Однако порой это требует неординарных подходов — иногда для устранения серьезных нарушений на электросетях мобилизуется весь инженерно-технический состав вплоть до руководителей производственных отделений.

Почему происходит отток кадров?

Наш филиал принимает сотрудников с минимальным опытом и дает им все необходимое: обеспечивает спецодеждой и средствами защиты, проводит обучение, можно сказать, дает «путевку в жизнь». В других компаниях такой подход встречается реже, и зачастую они предпочитают экономить на этих аспектах, привлекая уже готовых специалистов.

При этом наличие записи о работе в «Россети Сибирь» в трудовой книжке значительно повышает ценность сотрудника на рынке труда. Поэтому действительно наблюдается отток молодых специалистов, которые получив определенный опыт и знания, уходят, а вся основная работа держится на работниках с многолетним стажем, ветеранах отрасли, поэтому стараемся беречь и сохранять основной состав.

Насколько напряженный график у энергетиков?

Работа в нашей профессии накладывает определенные требования и предполагает оперативное участие. Например, при стихийных и массовых технологических нарушениях, вызванных в основном непогодой, персонал привлекается в максимальном количестве и работает до полного восстановления электроснабжения.

У энергетика должна быть такая черта характера, как готовность откликнуться и прийти на помощь коллегам даже вне рабочего времени. Конечно сверхурочная работа, выход в выходные дни оплачивается, все в рамках трудового кодекса. Энергетика — это не просто работа, это призвание, у нас в филиале до сих пор работают трудовые династии, сохраняется преемственность профессии. Поэтому династии энергетиков — это достояние нашего коллектива.

Какие шаги предпринимает компания для улучшения ситуации?

Во-первых, у нас ежегодно индексируется заработная плата. По истечению первого года работы начисляется надбавка за выслугу лет. Есть возможность карьерного роста — с повышением квалификации и соответствующим увеличением заработной платы. Предоставляются услуги ДМС — сотрудники могут начать пользоваться дополнительными медицинскими услугами за счет компании уже через месяц трудоустройства. Работники, не имеющие профильного образования, могут обучаться за счет компании по целевому договору обучения. Поступать в профильные учебные заведения, повышать свои компетенции и строить карьеру. По сути, у молодого сотрудника есть все условия для развития и становления в профессии.

Также, несмотря на то, что в компании существуют стандарты и квалификационные требования, у нас на предприятие принимаются кандидаты без образования и опыта — по программе Ресурсного центра готовим сотрудников рабочих специальностей «под ключ».

Как ведется работа по подготовке будущих кадров, работает ли компания со студентами?

Профориентационных мероприятий проводится очень много. Это не только студенты ВУЗов и СУЗов. Мы первыми среди филиалов «Россети Сибирь» открыли и выпустили «Энергокласс», продолжаем работать со школьниками в «Энергокружках» — они открыты на базе двух школ (в Красноярске и Березовском районе), активно проводим для ребят экскурсии на наши энергообъекты во всех районах присутствия. Каждое лето мы рады видеть студентов из Энергоотряда, проекту уже более 10 лет. Многие его выпускники — теперь наши сотрудники. Ведь основная наша задача — чтобы кадровый дефицит не отразился на конечном потребителе, на качестве электроснабжения. Поэтому подходим к решению кадрового вопроса комплексно и делаем все возможное для того, чтобы люди хотели у нас работать.

Какие-то внешние механизмы могут решить проблему нехватки кадров?

В сентябре этого года филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» получил официальный статус системообразующей территориальной сетевой организации, став единым центром обеспечения надежного электроснабжения. Ответственности и работы стало намного больше, и для качественного выполнения новых задач нам необходимы дополнительные финансовые средства и соответствующий кадровый ресурс.

Одним из решений проблемы могло бы стать заключение специального регуляторного соглашения, направленного на увеличение финансирования программ повышения надёжности и реконструкции сетей. Этот механизм, разработанный на уровне федеральных ведомств и успешно внедренный в ряде регионов, позволяет модернизировать и развивать местные энергосистемы за счет формирования более гибкой тарифной политики.

Регуляторное соглашение позволит региону обеспечить устойчивое финансирование, получить определенный ресурс для решения в том числе и кадровых проблем и повысить надежность электроснабжения потребителей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика