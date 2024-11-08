«Стараемся беречь основной состав»: «Россети» рассказали о кадровом голоде в отрасли

Профориентационных мероприятий проводится очень много. Это не только студенты ВУЗов и СУЗов. Мы первыми среди филиалов «Россети Сибирь» открыли и выпустили «Энергокласс», продолжаем работать со школьниками в «Энергокружках» — они открыты на базе двух школ (в Красноярске и Березовском районе), активно проводим для ребят экскурсии на наши энергообъекты во всех районах присутствия. Каждое лето мы рады видеть студентов из Энергоотряда, проекту уже более 10 лет. Многие его выпускники — теперь наши сотрудники. Ведь основная наша задача — чтобы кадровый дефицит не отразился на конечном потребителе, на качестве электроснабжения. Поэтому подходим к решению кадрового вопроса комплексно и делаем все возможное для того, чтобы люди хотели у нас работать.