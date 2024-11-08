«Стараемся беречь основной состав»: «Россети» рассказали о кадровом голоде в отрасли

Posted 8 ноября, 05:55
Published 8 ноября, 05:55
Modified 8 ноября, 05:57
Updated 8 ноября, 05:57
Проблема дефицита кадров существует на предприятии не первый год, но в этом году ситуация особенно непростая. Энергетическая отрасль столкнулась с нехваткой рабочих специальностей. В филиале «Красноярскэнерго» сегодня около 400 свободных вакансий. В первую очередь на предприятие требуется производственный персонал — электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей, по эксплуатации счетчиков электроэнергии, по монтажу кабельных линий, водители и машинисты спецтехники.
Причин кадрового голода много — неконкурентная заработная плата, которая отмечу, не назначается компанией (фонд оплаты труда регулируется государством), более выгодные условия труда в других организациях.
К тому же, в электроэнергетике важна высокая квалификация кадров, сотрудники должны обладать профессиональными навыками, ведь им предстоит работа на электроустановках или на большой высоте. Эти кадры нужно специально готовить.
Несмотря на серьезный кадровый голод и отток специалистов, мы делаем все возможное, чтобы качественно и в срок выполнять плановые работы, включая подготовку к работе в отопительный сезон, и другие мероприятия. Это наша ответственность и мы не можем допускать срыв сроков.
Что касается экстренных ситуаций, то нам удается справляться с ними оперативно. Однако порой это требует неординарных подходов — иногда для устранения серьезных нарушений на электросетях мобилизуется весь инженерно-технический состав вплоть до руководителей производственных отделений.
Наш филиал принимает сотрудников с минимальным опытом и дает им все необходимое: обеспечивает спецодеждой и средствами защиты, проводит обучение, можно сказать, дает «путевку в жизнь». В других компаниях такой подход встречается реже, и зачастую они предпочитают экономить на этих аспектах, привлекая уже готовых специалистов.
При этом наличие записи о работе в «Россети Сибирь» в трудовой книжке значительно повышает ценность сотрудника на рынке труда. Поэтому действительно наблюдается отток молодых специалистов, которые получив определенный опыт и знания, уходят, а вся основная работа держится на работниках с многолетним стажем, ветеранах отрасли, поэтому стараемся беречь и сохранять основной состав.
Работа в нашей профессии накладывает определенные требования и предполагает оперативное участие. Например, при стихийных и массовых технологических нарушениях, вызванных в основном непогодой, персонал привлекается в максимальном количестве и работает до полного восстановления электроснабжения.
У энергетика должна быть такая черта характера, как готовность откликнуться и прийти на помощь коллегам даже вне рабочего времени. Конечно сверхурочная работа, выход в выходные дни оплачивается, все в рамках трудового кодекса. Энергетика — это не просто работа, это призвание, у нас в филиале до сих пор работают трудовые династии, сохраняется преемственность профессии. Поэтому династии энергетиков — это достояние нашего коллектива.
Во-первых, у нас ежегодно индексируется заработная плата. По истечению первого года работы начисляется надбавка за выслугу лет. Есть возможность карьерного роста — с повышением квалификации и соответствующим увеличением заработной платы. Предоставляются услуги ДМС — сотрудники могут начать пользоваться дополнительными медицинскими услугами за счет компании уже через месяц трудоустройства. Работники, не имеющие профильного образования, могут обучаться за счет компании по целевому договору обучения. Поступать в профильные учебные заведения, повышать свои компетенции и строить карьеру. По сути, у молодого сотрудника есть все условия для развития и становления в профессии.
Также, несмотря на то, что в компании существуют стандарты и квалификационные требования, у нас на предприятие принимаются кандидаты без образования и опыта — по программе Ресурсного центра готовим сотрудников рабочих специальностей «под ключ».
Профориентационных мероприятий проводится очень много. Это не только студенты ВУЗов и СУЗов. Мы первыми среди филиалов «Россети Сибирь» открыли и выпустили «Энергокласс», продолжаем работать со школьниками в «Энергокружках» — они открыты на базе двух школ (в Красноярске и Березовском районе), активно проводим для ребят экскурсии на наши энергообъекты во всех районах присутствия. Каждое лето мы рады видеть студентов из Энергоотряда, проекту уже более 10 лет. Многие его выпускники — теперь наши сотрудники. Ведь основная наша задача — чтобы кадровый дефицит не отразился на конечном потребителе, на качестве электроснабжения. Поэтому подходим к решению кадрового вопроса комплексно и делаем все возможное для того, чтобы люди хотели у нас работать.
В сентябре этого года филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» получил официальный статус системообразующей территориальной сетевой организации, став единым центром обеспечения надежного электроснабжения. Ответственности и работы стало намного больше, и для качественного выполнения новых задач нам необходимы дополнительные финансовые средства и соответствующий кадровый ресурс.
Одним из решений проблемы могло бы стать заключение специального регуляторного соглашения, направленного на увеличение финансирования программ повышения надёжности и реконструкции сетей. Этот механизм, разработанный на уровне федеральных ведомств и успешно внедренный в ряде регионов, позволяет модернизировать и развивать местные энергосистемы за счет формирования более гибкой тарифной политики.
Регуляторное соглашение позволит региону обеспечить устойчивое финансирование, получить определенный ресурс для решения в том числе и кадровых проблем и повысить надежность электроснабжения потребителей.