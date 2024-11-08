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Posted 8 ноября, 10:05

Published 8 ноября, 10:05

Modified 8 ноября, 10:05

Updated 8 ноября, 10:05

Стоимость краткосрочной аренды в Красноярске осенью составила 2,8 тыс. руб. — Домклик

Стоимость краткосрочной аренды в Красноярске осенью составила 2,8 тыс. руб. — Домклик

8 ноября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney.
Квартальная динамика изменения стоимости краткосрочной аренды в городе составила +4% к июлю 2024 г.

Аналитический центр Домклик продолжает цикл исследований, посвященных рынку краткосрочной аренды. В предыдущих статьях эксперты рассказывали о том, какие города пользуются наибольшей популярностью у туристов и сколько стоит аренда квартиры на сутки. О том, как в последние месяцы менялись цены в данном сегменте и каковы ожидания экспертов — в этом материале.

Данные, приведенные в статье, основаны на статистике нового сервиса краткосрочной аренды жилья Домклик24.

Квартальная динамика изменения стоимости краткосрочной аренды. ТОП популярных направлений.

Фото: Домклик

Согласно статистике сайта Домклик24, этой осенью средняя стоимость аренды в России составляет около 3,5 тыс. рублей. По отношению к середине года стоимость опустилась на 10%. Что неудивительно, на июль приходится пик туризма и собственники склонны завышать цену предложения.

В регионах, лидирующих по количеству бронирований — Санкт-Петербург, Москва, Казань — динамика значительно более выраженная: снижение цен составило 20%, 8% и 28% соответственно.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность. Статистика показала, что в пик туристического спроса — середина лета — рост стоимости может достигать 30%. В преддверии Нового года аренда может подорожать еще сильнее.

Стоит отметить, что тенденция снижения цен на краткосрочную аренду отмечается не во всех городах. Например, в Краснодаре сентябрьское значение на 15% выше июльского. Аналитики Домклик объясняют отсутствие корректировки цен особенностями климата: в период «бархатного сезона» поток туристов не ослабевает, а значит, и стоимость не снижается.

Незначительный рост цен также отмечен в Красноярске — на 4%, Ростове-на-Дону — на 4% и в Калининграде — на 2%. Эксперты поясняют: «В перечисленных городах рынок пока находится на стадии формирования: за последние месяцы количество бронирований выросло в 1,5-3 раза. Отсюда — незначительные колебания усредненных цен, которые пока не позволяют определить тренды рынка».

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