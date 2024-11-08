У детей в 9 регионах РФ подозревают вирус Коксаки. Что это и насколько опасно?

По одной из версий, вирус попал в Россию из курортных стран, в частности Турции. Вспышка заболевания среди российских туристов в Турции случилась в начале ноября. Тогда же появились предположения о вирусе Коксаки как о вероятном источнике. Однако позже администрация турецкого отеля опровергла вспышку заболевания у постояльцев.