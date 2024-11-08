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Posted 8 ноября, 06:43

Published 8 ноября, 06:43

Modified 8 ноября, 06:45

Updated 8 ноября, 06:45

У детей в 9 регионах РФ подозревают вирус Коксаки. Что это и насколько опасно?

У детей в 9 регионах РФ подозревают вирус Коксаки. Что это и насколько опасно?

8 ноября 2024, 06:43
Фото: gemotest.ru.
В начале ноября в девяти регионах России выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. Рассказываем, что это за болезнь, где в России есть заболевшие и грозит ли стране эпидемия.

Что это за болезнь и как передается?

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Чаще всего вирус захватывает кожу и слизистые оболочки на ладонях, стопах и в ротоглотке.

У большинства болезнь протекает в относительно лёгкой форме, однако иногда может вызывать тяжёлые симптомы и осложнения. Особенно им подвержены дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Как пояснил доцент кафедры инфекционных болезней мединститута Пирогова Алексей Ртищев, энтеровирус может поражать головной мозг, вызывая менингиты и энцефалиты.

Основной симптом вируса — высыпания на коже. Еще вирус поражает верхние дыхательные пути, в полости рта и на миндалинах образуются пузырьки. Заболевание сопровождается лихорадкой.

Фото: 1MI

Название вирус получил в честь города, где впервые был обнаружен, — Коксаки в штате Нью-Йорк, США. Как сообщили в Роспотребнадзоре, источником инфекции становятся больные люди и вирусоносители. Заражение передается через бытовые предметы и при употреблении инфицированной воды — возбудитель может долго сохраняться на продуктах. Возможен и воздушно-капельный путь передачи инфекции.

В каких регионах заболели жители? А в крае есть заболевшие?

С начала ноября заболевание, напоминающее вирус Коксаки, выявили в детских садах и школах девяти регионов России, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

О заражении сообщили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской, Московской областях и в Удмуртии. В других регионах о заболевании не сообщалось.

По одной из версий, вирус попал в Россию из курортных стран, в частности Турции. Вспышка заболевания среди российских туристов в Турции случилась в начале ноября. Тогда же появились предположения о вирусе Коксаки как о вероятном источнике. Однако позже администрация турецкого отеля опровергла вспышку заболевания у постояльцев.

Что говорят Роспотребнадзор, минздрав и инфекционисты?

В минздраве Удмуртии заявили, что вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в регионе нет — частные случаи лечатся в соответствии с рекомендациями. Минздрав Владимирской области сообщил, что в госбольницах сейчас нет пациентов с подтвержденным вирусом Коксаки.

Для контроля над эпидемиологической ситуацией Роспотребнадзор создал горячую линию. Специалисты принимают звонки по телефону 8 (391) 226-89-50 в будние дни. Информацию собирают для оперативного реагирования в случаях появления признаков заболевания у взрослых и детей.

Еще Роспотребнадзор поручил ввести «утренние фильтры» во всех школах и детсадах в стране. Детей будут проверять на наличие симптомов заболевания до того, как допустить к занятиям.

Как пояснил доцент кафедры инфекционных болезней мединститута Пирогова Алексей Ртищев, ситуация не пугающая. По его словам, такие вирусы, как Коксаки, встречаются и в России, и в мире повсеместно.

«Чаще всего такие вирусы поражают детей дошкольного возраста, так как они сталкиваются впервые с энтеровирусами», — говорит Ртищев.
Фото: kipgodi / Shutterstock

При этом инфекционист уточнил, что обычно уровень заболеваемости растет в теплое время, пик — конец июня, июль и август.

«В этом году необычная ситуация, так как вспышки заболеваемости произошли довольно поздно — осенью. Скорее всего, причина в совпадении нескольких факторов. Предшествующая неделя была каникулярной, большое количество граждан отправились на курорты. Так совпало, что на тех курортах Турции, где находились дети, произошел подъем заболеваемости энтеровируса. Случаи заболеваемости стали регистрироваться, как там, так и у нас».

По мнению инфекциониста, в распространении вируса нет ничего необычного. Во-первых, он передается от человека к человеку и является очень заразным.

«Закономерно, что инфекцию зарегистрировали там, где люди больше контактируют и перемещаются. Погодные условия в большей части России сейчас не благоприятны для распространения большей части вирусов, однако энтеровирусы встречаются в любое время года. Вспышки и очаги групповой заболеваемости будут быстро купированы, скоро заболеваемость сойдет на нет», — заявил Ртищев.

При этом, уточняет Ртищев, для энтеровирусной инфекции не существует специфического противовирусного лечения — то есть, не существует препарата, который мог бы этот вирус подавить.

«Независимо от клинической формы и тяжести заболевания применяется поддерживающая симптоматическая терапия».
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