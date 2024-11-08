В двух гимназиях в Красноярске поставили «камеры» в мужском туалете

Posted 8 ноября, 08:25
Published 8 ноября, 08:25
Modified 8 ноября, 10:06
Updated 8 ноября, 10:06
Изначально видео из туалета гимназии №9 опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:
«Мне пишут, что в гимназии 9 города Красноярск установили камеру в туалете для мальчиков. Ракурс камеры вполне понятен. Опять тот же вопрос: кто все это смотрит, где хранятся видео, кто имеет доступ?»
Позже нам в редакцию написал ученик гимназии. Он утверждает, что камера появилась совсем недавно — после осенних каникул.
«Все возмущаются очень даже. Как-то некоторые пытались закрыть вид камере. В школе это никак не комментируют. Зачем поставили — без понятия, возможно, чтобы не хулиганили, но это слишком уже, в обзор попадает все», — рассказывает школьник.
Ученик добавляет, что жалоб на камеру было много — с ними обращались к директору, но та якобы их игнорирует.
В комментариях одни люди возмущены камерами и предлагают ученикам «сломать их», потому что это незаконно, другие, наоборот, поддерживают идею и считают, что так школьники не будут курить и хулиганить в туалетах. Одна из мам написала свою историю про камеру.
«У моих детей в школе тоже камеры в туалетах стоят и это отлично, на самом деле. Младшего в том году в туалете щеманули старшаки, не выпускали из кабинки. По записям быстро нашли „обидчиков“. Да и директор на общешкольном собрании говорила про камеры, так как бьют фаянс дети. Теперь всегда знают с кого спрашивать, в случае чего», — рассказывает женщина.
На подобную ситуацию жалуется и ученик другой красноярской гимназии — №10 в Автобусном переулке. Там, утверждает школьник, камера в мужском туалете стоит с сентября. По его словам, таким образом в школе решили бороться с курильщиками. Ученик уверяет, что об установке их предупреждали заранее.
«В обзор попадает только пустая зона. Без писсуаров», — говорит ребенок.
Юристы говорят, установка камер в школьных туалетах незаконна. Согласно распоряжению Минпросвещения РФ, они могут быть на входе, территории, игровых и спортивных площадках, в коридорах, раздевалках для верхней одежды, на лестничных пролетах и в холлах.
«Поскольку частная жизнь есть собственное пространство личности гражданина, можно констатировать, что подобное действие администрации школы является незаконным. Тот факт, что „зона покрытия“ камер не задевает туалетные кабинки, не является тем обстоятельством, которое позволяет нарушать права участников образовательного процесса на защиту частной жизни, чести и достоинства, а также нормы закона „О защите персональных данных“. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», — заявляет «ПМ» юрист Андрей Примак.
Юрист добавляет, что по ситуации в 9-й гимназии он уже направил обращение в следственный комитет.
В самих гимназиях директора прокомментировать «ПМ» ситуацию не смогли — в 9-й сказали, что она занята, в 10-й, что уехала.
В управлении образования «ПМ» заявили, что в 9 гимназии не камеры, а «муляж».
«Каждая школа периодически сталкивается с вандализмом в своих стенах, последствия которого приходится устранять сотрудникам учебных заведений. По инициативе и с согласия родителей в 9-й гимназии в прихожей туалета для мальчиков, где стоят раковины, установили муляж камеры, чтобы предотвратить порчу школьного имущества. О том, что в туалетной комнате установлен муляж, детям, разумеется, не сказали. В помещении, где стоят унитазы, никаких камер и муляжей не устанавливали», — говорит Екатерина Лукьянова, пресс-секретарь управления образования Красноярска.
Тем не менее, в ведомстве заявляют, что скоро «муляж» уберут, потому что вандализм прекратился. Что будет после этого, непонятно.
«В гимназии №10, как и во многих других образовательных учреждениях, камеры видеонаблюдения расположены перед входом в туалетные комнаты, что не запрещено. В самих туалетах камеры отсутствуют», — сказали в управлении образования.
В 2021 году камеру заметили ученики школы №4. Тогда в управлении образования заявили, что это муляж и решение согласовано с родителями.
В 2022 уже в школе №153 заметили камеру. Это был не муляж — прокуратура проводила проверку.