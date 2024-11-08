В Красноярском крае предложили ввести «трезвые пятницы». Что известно

Posted 8 ноября, 06:28
Published 8 ноября, 06:28
Modified 8 ноября, 06:49
Updated 8 ноября, 06:49
Он предложил ввести «трезвые пятницы» в Красноярском крае.
«В ноябре пройдет координационное совещание с участием губернатора, посвященное этой проблеме.
Я готовлю соответствующий доклад и считаю, что в закон края нужно вносить изменения по ограничению продажи алкоголя».
По словам Речицкого, в регионе снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Однако «трезвые пятницы», считает он, вводить все равно нужно.
«Чем больше люди будут пить, тем больше будут совершать преступлений. Это неоспоримый факт».
Речицкий допустил, что из-за введения запрета в крае может появиться больше незаконных продавцов алкоголя.
«Мы исходим из того, что большинство жителей Красноярского края являются законопослушными и прекрасно понимают, что такое закон и ответственность.
Безусловно, кто хочет, тот всегда найдет. Но, думаю, что большинство отнесется к трезвым пятницам: „Ну, нет, так нет“».