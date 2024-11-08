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Posted 8 ноября, 06:28

Published 8 ноября, 06:28

Modified 8 ноября, 06:49

Updated 8 ноября, 06:49

В Красноярском крае предложили ввести «трезвые пятницы». Что известно

В Красноярском крае предложили ввести «трезвые пятницы». Что известно

8 ноября 2024, 06:28
Фото: 1MI.
В Красноярском крае предложили запретить продажу алкоголя по пятницам. Это сделал глава полиции края Александр Речицкий.

Он предложил ввести «трезвые пятницы» в Красноярском крае.

«В ноябре пройдет координационное совещание с участием губернатора, посвященное этой проблеме.
Я готовлю соответствующий доклад и считаю, что в закон края нужно вносить изменения по ограничению продажи алкоголя».

По словам Речицкого, в регионе снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Однако «трезвые пятницы», считает он, вводить все равно нужно.

«Чем больше люди будут пить, тем больше будут совершать преступлений. Это неоспоримый факт».

Речицкий допустил, что из-за введения запрета в крае может появиться больше незаконных продавцов алкоголя.

«Мы исходим из того, что большинство жителей Красноярского края являются законопослушными и прекрасно понимают, что такое закон и ответственность.
Безусловно, кто хочет, тот всегда найдет. Но, думаю, что большинство отнесется к трезвым пятницам: „Ну, нет, так нет“».
  • Александр Речицкий еще в 2017 году предлагал ввести «трезвые пятницы» в Красноярском крае. Однако депутаты краевого ЗС отказались от этой идеи.
  • В 2020-году по инициативе Речицкого в Красноярском крае запрещали ежедневную продажу алкоголя до 10 утра и после 18 вечера — решение обосновывали ростом потребления спиртного в период самоизоляции в начале пандемии коронавируса. Ограничение действовало с апреля по середину июля.
  • В этот период в Красноярске наблюдался рост нелегальных продаж и появлялись круглосуточные «маркет-бары» с доставкой. В то же время в полиции отчитывались об уменьшении количества пьяных преступлений.
  • В сентябре того же 2020 года красноярская полиция предлагала запретить продажу алкоголя в детские праздники.
  • В марте 2024 года в крае открылся первый вытрезвитель. Он находится в Ачинске.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Алкоголь#МВД#Преступления#Александр Речицкий#Продажа#Запрет#ЗС
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