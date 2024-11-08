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Posted 8 ноября, 12:19

Published 8 ноября, 12:19

Modified 8 ноября, 12:37

Updated 8 ноября, 12:37

Жираф из красноярского зоопарка выздоровела. У неё были проблемы с пищеварением

Жираф из красноярского зоопарка выздоровела. У неё были проблемы с пищеварением

8 ноября 2024, 12:19
Фото: «Роев Ручей».
Жираф Фекла из красноярского парка флоры и фауны «Роева Ручья» чувствует себя хорошо и уже выздоровела.

Вольер с жирафами закрыли с 1 ноября. Дело было в том, что самка жирафа по кличке Фёкла заболела — в вольере проводили лечебные процедуры.

Как сообщили в соцсетях зоопарка, ветеринарные врачи целую неделю дежурили в вольере, лечили жирафа и наблюдали за ним. Сейчас Фекла поправляется, и с 8 ноября вольер с жирафами открыли.

Фото: «Роев Ручей»

В зоопарке уточнили, что в связи с возрастом, у Феклы возникли проблемы с пищеварением.

Фёкла — «возрастной» жираф, ей 19 лет. 29 октября 2007 года она приехала из Африки в Красноярск вместе с другими экзотическими животными.

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