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Posted 8 ноября, 09:59

Published 8 ноября, 09:59

Modified 8 ноября, 10:03

Updated 8 ноября, 10:03

Жительница красноярского Солнечного стала мемом из-за фразы «Я какать хочу»

Жительница красноярского Солнечного стала мемом из-за фразы «Я какать хочу»

8 ноября 2024, 09:59
Видео с жительницей красноярского Солнечного, на котором она произнесла фразу «Я какать хочу», стало популярным. С ним делают мемы.

Видео появилось в сети 22 октября — его опубликовал телеканал «ТВК». Женщину показали в сюжете о постоянных отключениях электричества и воды в микрорайоне.

В красноярском микрорайоне Солнечный с начала осени 29 раз отключали холодную воду, электричество и отопление — под отключения попадали 360 домов и котельная в микрорайоне. Все отключения были аварийными — они происходили из-за нарушений питания трансформаторной подстанции №31.

Как поясняли «ПМ» в «Россетях», аварии происходили по нескольким причинам: повреждение кабеля, нарушения на бесхозных сетях.

Сейчас, утверждают в компании, сети отремонтированы, и свет есть у всех жителей. Прокуратура проводит проверку: она продолжает расследовать причины отключений и искать виновных.

Видео: ТВК.

Отрывок из этого сюжета с фразой «Я какать хочу» стал вирусным. Его начали использовать для создания мемов.

Видео: oxi.miracle.
Видео: Анастасия Кирсанова.

Однако сами красноярцы несильно одобряют такие ролики. Некоторые говорят, что ничего смешного в них нет.

«Как-то грустно это и совсем ничего смешного. У человека уже крик души».
«Как-то неудачно вышло…»
«Шутки какие-то низкопробные, уже тошнит. Видимо, на что интеллекта хватило».
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