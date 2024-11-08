Жительница красноярского Солнечного стала мемом из-за фразы «Я какать хочу»

В красноярском микрорайоне Солнечный с начала осени 29 раз отключали холодную воду, электричество и отопление — под отключения попадали 360 домов и котельная в микрорайоне. Все отключения были аварийными — они происходили из-за нарушений питания трансформаторной подстанции №31.