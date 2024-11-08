Жительница красноярского Солнечного стала мемом из-за фразы «Я какать хочу»

Posted 8 ноября, 09:59
Published 8 ноября, 09:59
Modified 8 ноября, 10:03
Updated 8 ноября, 10:03
Видео появилось в сети 22 октября — его опубликовал телеканал «ТВК». Женщину показали в сюжете о постоянных отключениях электричества и воды в микрорайоне.
В красноярском микрорайоне Солнечный с начала осени 29 раз отключали холодную воду, электричество и отопление — под отключения попадали 360 домов и котельная в микрорайоне. Все отключения были аварийными — они происходили из-за нарушений питания трансформаторной подстанции №31.
Как поясняли «ПМ» в «Россетях», аварии происходили по нескольким причинам: повреждение кабеля, нарушения на бесхозных сетях.
Сейчас, утверждают в компании, сети отремонтированы, и свет есть у всех жителей. Прокуратура проводит проверку: она продолжает расследовать причины отключений и искать виновных.
Отрывок из этого сюжета с фразой «Я какать хочу» стал вирусным. Его начали использовать для создания мемов.
Однако сами красноярцы несильно одобряют такие ролики. Некоторые говорят, что ничего смешного в них нет.
«Как-то грустно это и совсем ничего смешного. У человека уже крик души».
«Как-то неудачно вышло…»
«Шутки какие-то низкопробные, уже тошнит. Видимо, на что интеллекта хватило».