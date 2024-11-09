Дорожные подряды на 2025 год отдали строителям из топа богатейших красноярцев

Posted 9 ноября, 12:22
Published 9 ноября, 12:22
Modified 9 ноября, 12:22
Updated 9 ноября, 12:22
На сайте мэрии Красноярска появился список улиц, где в 2025 году проведут ремонтные работы. Всего в следующем году отремонтируют 48 участков общей протяженностью 55,5 км. На ремонт городских улиц планируют потратить 2,7 миллиарда рублей.
По итогам первых торгов определились первые исполнители, которые будут выполнять работы. Часть дорожных подрядов на 2025 год отдали строителям из топа богатейших красноярцев, который составил «Проспекта Мира». Для остальных объектов подрядчиков найдут позже.
За восстановление дорожных объектов будут отвечать следующие компании: