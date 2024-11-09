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Posted 9 ноября, 12:22

Published 9 ноября, 12:22

Modified 9 ноября, 12:22

Updated 9 ноября, 12:22

Дорожные подряды на 2025 год отдали строителям из топа богатейших красноярцев

Дорожные подряды на 2025 год отдали строителям из топа богатейших красноярцев

9 ноября 2024, 12:22
Фото: Мэрия Красноярска.
Власти Красноярска определили список улиц, которые отремонтируют в следующем году. На эти цели направят 2,7 миллиарда рублей.

На сайте мэрии Красноярска появился список улиц, где в 2025 году проведут ремонтные работы. Всего в следующем году отремонтируют 48 участков общей протяженностью 55,5 км. На ремонт городских улиц планируют потратить 2,7 миллиарда рублей.

По итогам первых торгов определились первые исполнители, которые будут выполнять работы. Часть дорожных подрядов на 2025 год отдали строителям из топа богатейших красноярцев, который составил «Проспекта Мира». Для остальных объектов подрядчиков найдут позже.

За восстановление дорожных объектов будут отвечать следующие компании:

  • в Советском районе — ООО «УСК „Сибиряк“ (владелец компании Владимир Егоров занял 10 место в списке самых богатых красноярцев в 2024 году);
  • в Железнодорожном, Центральном и Свердловском районах — ООО „НБС-СИБИРЬ“ (владелец Андрей Капля оказался на 30 строчке в топе богатейших красноярцев в этом году);
  • в Октябрьском — ООО „Монтажспецстрой“;
  • в Кировском, Ленинском и части Свердловского района — ООО „С-Строй“.
Список улиц, которые отремонтируют в 2025 году:

Железнодорожный район:

  • Дубровинского от ж/д моста до нежилого здания №114 по Дубровинского;
  • Дубровинского от нежилого здания №114 по Дубровинского до Декабристов, от Диктатуры Пролетариата до пересечения с ул. Карла Маркса;
  • Ломоносова;
  • автомобильный мост через железнодорожное полотно по Копылова.

Кировский район:

  • Щербакова от Транзитной до Новой;
  • Суворова от Мичурина в районе жилого здания Суворова, 1 до Аральской;
  • Вавилова;
  • Корнетова от Красраба до Паровозной в районе нежилого здания №4;
  • Монтажников — от жилого дома №3 до дома №17.

Ленинский район:

  • 26 Бакинских комиссаров — от здания №1 до Красноярского рабочего, 20;
  • Малаховская;
  • Борисевича от 4-й Шинной до Борисевича, 1г.

Октябрьский район:

  • Крупская от Высотной до Забобонова;
  • Забобонова от Крупской до Забобонова, 12;
  • Вильского от Лесопарковой до Крупской;
  • Вильского от здания №7 до дома №14;
  • вдоль жилых домов №16а и №14и на Вильского;
  • от Стасовой до здания №14и по Вильского;
  • Вильского от Лесопарковой до жилого дома №14и;
  • от Лесной 277/2 (конечная остановка) до Академгородка;
  • Дорога до Удачного с подъездными путями по Лесной (от поселка «Сосны» до Лесной, 203б);
  • 2-я Хабаровская;
  • Телевизорная;
  • путепровод Бугач от Тотмина до Калинина;
  • устройство парковки в районе образовательного учреждения на Лесной, 10.

Свердловский район:

  • Свердловская от Матросова до Свердловской, 73;
  • Судостроительная от Ярыгинского проезда до Семафорной;
  • от Семафорной, 185 до гаражного массива на Судостроительной;
  • устройство парковки на Судостроительной рядом с новой поликлиникой;
  • дорога от Свердловской в районе остановки «Турбаза» до границы нацпарка «Красноярские Столбы».

Советский район:

  • проезд с Октябрьского моста на Партизана Железняка;
  • проспект Металлургов от Краснодарской до Тельмана;
  • Взлетная;
  • Взлетная на участке от Весны до Шахтеров;
  • Шумяцкого от 9 Мая до Мате Залки, 6 и до Мате Залки, 12;
  • Шумяцкого на участке от 9 Мая до Светлогорской;
  • проезд от Молокова до Октябрьской вдоль сквера 400-летия Красноярска;
  • Солнечный бульвар от проспекта Молодежный до проезда в районе 40 лет Победы, №1/3;
  • Солнечный бульвар от Енисейского тракта до 40 лет Победы;
  • Белинского;
  • Партизана Железняка;
  • Краснодарская;
  • проспект Комсомольский от Краснодарской до Светлогорской.

Центральный район:

  • 4-я Дальневосточная
  • 4-я Дальневосточная (от Любы Шевцовой до Чернышевского);
  • 4-я Дальневосточная от Чернышевского до Линейной;
  • остров Отдыха;
  • Любы Шевцовой.
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