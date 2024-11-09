В Красноярске ТЦ хотят переделать в общежитие для осужденных. Местные жители против

В ГУФСИН заявили, что в общежитие планируют заселять людей, которых приговорили к принудительным работам. Среди них: осужденные за мелкие кражи, неуплату алиментов, драки, вождение в нетрезвом состоянии. Еще в общежитие хотят переводить осужденных из исправительных колоний, которые отсидели большую часть срока и вели себя хорошо.