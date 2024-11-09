prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 08:20

Published 9 ноября, 08:20

Modified 9 ноября, 11:37

Updated 9 ноября, 11:37

Общежитие

В Красноярске ТЦ хотят переделать в общежитие для осужденных. Местные жители против

9 ноября 2024, 08:20
Фото: 1MI. Общежитие
В Красноярске торговый центр в Ленинском районе хотят переделать в общежитие для осужденных, отправленных на принудительные работы. Местные жители категорически против.

Жители домов по улице 26 Бакинских комиссаров в интервью «7 каналу Красноярск» рассказали, что несколько дней назад в своих почтовых ящиках они нашли уведомления.

Там было указано, что 7 ноября состоится собрание жильцов, на котором будет решаться вопрос о том, чтобы близлежащий торговый центр переделать в общежитие для осужденных.

Местные жители категорически против такого соседства. Против выступают и продавцы, работающие в торговом центре.

«На улице будет забор с вышками стоять? Это что такое? Как зона какая-то», — говорит одна из местных жительниц

Продавец Надежда Антонова утверждает, что недавно к ней в магазин приходили сотрудники ГУФСИН, чтобы посмотреть, как распорядиться торговыми площадями. При этом, продолжает Надежда, руководство ТЦ ничего не знает о предстоящем выселении.

«Всем нужно как-то жить, и тем людям, которые освободились, но давайте учитывать мнения друг друга. Ну не за счет нас», — отметила одна из местных жительниц.

В ГУФСИН заявили, что в общежитие планируют заселять людей, которых приговорили к принудительным работам. Среди них: осужденные за мелкие кражи, неуплату алиментов, драки, вождение в нетрезвом состоянии. Еще в общежитие хотят переводить осужденных из исправительных колоний, которые отсидели большую часть срока и вели себя хорошо.

«Это самые обычные граждане, с которыми мы ездим с вами в одном автобусе. Где мы ходим в одни и те же магазины. Мы стоим в поликлинике. Они, кстати, тоже обслуживаются по местам там, где они находятся по месту регистрации. То есть, это самые обычные граждане», — говорит замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Юрий Семенюк.

В ведомстве отмечают, что общежитие огородят небольшим забором и установят видеокамеры, а за жильцами будут круглосуточно следить сотрудники ГУФСИН.

Представители ведомства заявили, что, если местных жителей убедить не получится, то ТЦ переоборудовать не будут.

При этом в ГУФСИН утверждают, что после появление общежития в районе сократится преступность, благодаря системе видеонаблюдения.

Читайте также:
Красноярскую журналистку отправят в спеццентр на три года за ссору с военкомомНомера вместо имен и пытки: рассказываем историю концлагерей СССР в Красноярском крае
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#ГУФСИН#Ленинский район#26 Бакинских комиссаров#Осужденные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика