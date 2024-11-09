В Красноярске ТЦ хотят переделать в общежитие для осужденных. Местные жители против

Posted 9 ноября, 08:20
Published 9 ноября, 08:20
Modified 9 ноября, 11:37
Updated 9 ноября, 11:37
Жители домов по улице 26 Бакинских комиссаров в интервью «7 каналу Красноярск» рассказали, что несколько дней назад в своих почтовых ящиках они нашли уведомления.
Там было указано, что 7 ноября состоится собрание жильцов, на котором будет решаться вопрос о том, чтобы близлежащий торговый центр переделать в общежитие для осужденных.
Местные жители категорически против такого соседства. Против выступают и продавцы, работающие в торговом центре.
«На улице будет забор с вышками стоять? Это что такое? Как зона какая-то», — говорит одна из местных жительниц
Продавец Надежда Антонова утверждает, что недавно к ней в магазин приходили сотрудники ГУФСИН, чтобы посмотреть, как распорядиться торговыми площадями. При этом, продолжает Надежда, руководство ТЦ ничего не знает о предстоящем выселении.
«Всем нужно как-то жить, и тем людям, которые освободились, но давайте учитывать мнения друг друга. Ну не за счет нас», — отметила одна из местных жительниц.
В ГУФСИН заявили, что в общежитие планируют заселять людей, которых приговорили к принудительным работам. Среди них: осужденные за мелкие кражи, неуплату алиментов, драки, вождение в нетрезвом состоянии. Еще в общежитие хотят переводить осужденных из исправительных колоний, которые отсидели большую часть срока и вели себя хорошо.
«Это самые обычные граждане, с которыми мы ездим с вами в одном автобусе. Где мы ходим в одни и те же магазины. Мы стоим в поликлинике. Они, кстати, тоже обслуживаются по местам там, где они находятся по месту регистрации. То есть, это самые обычные граждане», — говорит замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Юрий Семенюк.
В ведомстве отмечают, что общежитие огородят небольшим забором и установят видеокамеры, а за жильцами будут круглосуточно следить сотрудники ГУФСИН.
Представители ведомства заявили, что, если местных жителей убедить не получится, то ТЦ переоборудовать не будут.
При этом в ГУФСИН утверждают, что после появление общежития в районе сократится преступность, благодаря системе видеонаблюдения.