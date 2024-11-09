Кому можно и нельзя есть холодец: красноярцам рассказали о пользе и вреде блюда

Красноярцам рассказали, чем полезен холодец, а кому его есть нельзя

В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о пользе холодца, а также о том, кому это блюдо лучше не есть.

Срок хранения холодца составляет 12 часов. Это необходимо учитывать при покупке блюда и приготовлении в домашних условиях. Как отмечают специалисты, холодец обычно готовят на основе концентрированного мясного бульона. Поэтому его полезные свойства во многом зависят о того, какое мясо использовалось. Если вы использовали свинину, то в 100 г холодца будет около 350 ккал, если из говядины — около 209 ккал. Самым диетическим будет блюдо, приготовленное из индейки — около 84 ккал на 100 г, и курицы — 136 ккал. В Роспотребнадзоре заявляют, что холодец полезен для людей, у которых есть проблемы с суставами, опорно-двигательным аппаратом. Употребление блюда повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и улучшает зрение. Однако холодец вреден для людей с проблемами в области ЖКТ, почек, поджелудочной железы и желчного пузыря. Читайте также: Холодец и якутский салат «Индигирка» попали в топ-100 худших блюд мира «Это миф»: красноярцам рассказали, вредно ли ужинать после шести вечера Красноярцам рассказали, можно ли потолстеть от алкоголя