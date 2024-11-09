Кому можно и нельзя есть холодец: красноярцам рассказали о пользе и вреде блюда

Posted 9 ноября, 13:45
Published 9 ноября, 13:45
Modified 9 ноября, 13:45
Updated 9 ноября, 13:45
Срок хранения холодца составляет 12 часов. Это необходимо учитывать при покупке блюда и приготовлении в домашних условиях.
Как отмечают специалисты, холодец обычно готовят на основе концентрированного мясного бульона. Поэтому его полезные свойства во многом зависят о того, какое мясо использовалось.
Если вы использовали свинину, то в 100 г холодца будет около 350 ккал, если из говядины — около 209 ккал.
Самым диетическим будет блюдо, приготовленное из индейки — около 84 ккал на 100 г, и курицы — 136 ккал.
В Роспотребнадзоре заявляют, что холодец полезен для людей, у которых есть проблемы с суставами, опорно-двигательным аппаратом. Употребление блюда повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и улучшает зрение.
Однако холодец вреден для людей с проблемами в области ЖКТ, почек, поджелудочной железы и желчного пузыря.