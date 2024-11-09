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Posted 9 ноября, 13:45

Published 9 ноября, 13:45

Modified 9 ноября, 13:45

Updated 9 ноября, 13:45

Красноярцам рассказали, чем полезен холодец, а кому его есть нельзя

Кому можно и нельзя есть холодец: красноярцам рассказали о пользе и вреде блюда

9 ноября 2024, 13:45
Фото: freepik.com.

Красноярцам рассказали, чем полезен холодец, а кому его есть нельзя

В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о пользе холодца, а также о том, кому это блюдо лучше не есть.

Срок хранения холодца составляет 12 часов. Это необходимо учитывать при покупке блюда и приготовлении в домашних условиях.

Как отмечают специалисты, холодец обычно готовят на основе концентрированного мясного бульона. Поэтому его полезные свойства во многом зависят о того, какое мясо использовалось.

Если вы использовали свинину, то в 100 г холодца будет около 350 ккал, если из говядины — около 209 ккал.

Самым диетическим будет блюдо, приготовленное из индейки — около 84 ккал на 100 г, и курицы — 136 ккал.

В Роспотребнадзоре заявляют, что холодец полезен для людей, у которых есть проблемы с суставами, опорно-двигательным аппаратом. Употребление блюда повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и улучшает зрение.

Однако холодец вреден для людей с проблемами в области ЖКТ, почек, поджелудочной железы и желчного пузыря.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Холодец
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