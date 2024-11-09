Красноярцы могут купить одежду Ксении Собчак и других знаменитостей

Posted 9 ноября, 03:30
Published 9 ноября, 03:30
Modified 9 ноября, 03:30
Updated 9 ноября, 03:30
С 8 ноября на «Авито» стартовала распродажа вещей российских знаменитостей.
«Главная фишка этого года — звездный дроп, где можно урвать вещи от известных знаменитостей и блогеров».
В акции примут участие Ксения Собак, Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина, Александр Цыпкин, блогеры Лихой Топоръ и Стройхак.
Сейчас красноярцы могут приобрести личные вещи Ксении Собчак. Она продает одежду из личного гардероба, например, костюм с юбкой за 52 тысячи рублей. Кроме того, известная телеведущая и блогер выставила на продажу статуэтки, картину, вазу и настольные часы.
Каждая вещь из дропа выбрана не случайно: в рамках акции знаменитости расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.