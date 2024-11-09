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Posted 9 ноября, 03:30

Published 9 ноября, 03:30

Modified 9 ноября, 03:30

Updated 9 ноября, 03:30

Красноярцы могут купить одежду Ксении Собчак и других знаменитостей

Красноярцы могут купить одежду Ксении Собчак и других знаменитостей

9 ноября 2024, 03:30
Фото: avito.ru.
Красноярцы могут купить одежду из личного гардероба Ксении Собчак и других знаменитостей.

С 8 ноября на «Авито» стартовала распродажа вещей российских знаменитостей.

«Главная фишка этого года — звездный дроп, где можно урвать вещи от известных знаменитостей и блогеров».

В акции примут участие Ксения Собак, Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина, Александр Цыпкин, блогеры Лихой Топоръ и Стройхак.

Сейчас красноярцы могут приобрести личные вещи Ксении Собчак. Она продает одежду из личного гардероба, например, костюм с юбкой за 52 тысячи рублей. Кроме того, известная телеведущая и блогер выставила на продажу статуэтки, картину, вазу и настольные часы.

Каждая вещь из дропа выбрана не случайно: в рамках акции знаменитости расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Вещи#Красноярск#Одежда#Красноярский край#Ксения Собчак#Авито#Знаменитости#Распродажа#Акция
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