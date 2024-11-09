Красноярцы могут купить одежду Ксении Собчак и других знаменитостей

Сейчас красноярцы могут приобрести личные вещи Ксении Собчак. Она продает одежду из личного гардероба, например, костюм с юбкой за 52 тысячи рублей. Кроме того, известная телеведущая и блогер выставила на продажу статуэтки, картину, вазу и настольные часы.