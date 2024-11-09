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Posted 9 ноября, 02:22

Published 9 ноября, 02:22

Modified 9 ноября, 02:27

Updated 9 ноября, 02:27

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в Красноярске

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в Красноярске

9 ноября 2024, 02:22
Фото: t.me/azagitova_official.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в Красноярске. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

В Красноярске 9 и 10 ноября состоится этап Гран-при России по фигурному катанию. Состязания будут проходить во всех 4 дисциплинах.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что 9 ноября выступит в Красноярске.

Отметим, что Загитова не выступает на соревнованиях в качестве участницы с декабря 2019 года. На всех этапах серии Гран-при России она работает в качестве ведущей и снимает влоги для Первого канала.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Спорт#Красноярск#Фигурное катание#Олимпийский чемпион#Алина Загитова
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