Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в Красноярске

Posted 9 ноября, 02:22
Published 9 ноября, 02:22
Modified 9 ноября, 02:27
Updated 9 ноября, 02:27
В Красноярске 9 и 10 ноября состоится этап Гран-при России по фигурному катанию. Состязания будут проходить во всех 4 дисциплинах.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что 9 ноября выступит в Красноярске.
Отметим, что Загитова не выступает на соревнованиях в качестве участницы с декабря 2019 года. На всех этапах серии Гран-при России она работает в качестве ведущей и снимает влоги для Первого канала.