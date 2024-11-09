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Posted 9 ноября, 10:55

Published 9 ноября, 10:55

Modified 9 ноября, 10:55

Updated 9 ноября, 10:55

Под Красноярском планируют построить завод самоходной дизельной техники

Под Красноярском планируют построить завод самоходной дизельной техники

9 ноября 2024, 10:55
Фото: 1MI.
В Красноярском крае хотят построить завод дизельной техники. Производство появится в Сосновоборске.

На сайте правительства Красноярского края появилось распоряжение о создании рабочей группы. Она займется реализацией инвестиционного проекта.

Как указано в документах, в Сосновоборске планируют построить завод по производству самоходной дизельной техники.

Главой рабочей группы станет председатель краевого правительства Сергей Верещагин, министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков будет его заместителем.

Сообщается, что рабочая группа должна предоставить предложения по реализации проекта до 1 декабря этого года. О сроках и месте строительства завода в документах не указано.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске может появиться первый за Уралом радиологический центр для лечения рака.
  • Тут мы писали, что в Красноярском крае построят новую железную дорогу на Дальний Восток.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Строительство#Красноярский край#Сосновоборск#Техника#Правительство края#Завод
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