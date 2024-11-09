Под Красноярском планируют построить завод самоходной дизельной техники

Posted 9 ноября, 10:55
Published 9 ноября, 10:55
Modified 9 ноября, 10:55
Updated 9 ноября, 10:55
На сайте правительства Красноярского края появилось распоряжение о создании рабочей группы. Она займется реализацией инвестиционного проекта.
Как указано в документах, в Сосновоборске планируют построить завод по производству самоходной дизельной техники.
Главой рабочей группы станет председатель краевого правительства Сергей Верещагин, министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков будет его заместителем.
Сообщается, что рабочая группа должна предоставить предложения по реализации проекта до 1 декабря этого года. О сроках и месте строительства завода в документах не указано.