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Posted 9 ноября, 05:10

Published 9 ноября, 05:10

Modified 9 ноября, 05:10

Updated 9 ноября, 05:10

В Красноярском крае выпавшие из лесовоза бревна расплющили легковушку

Пункт назначения: в Красноярском крае выпавшие из лесовоза бревна раздавили машину

9 ноября 2024, 05:10
Фото: ЧП Красноярск.

В Красноярском крае выпавшие из лесовоза бревна расплющили легковушку

В Красноярском крае в Уяре бревна выпали из полуприцепа и раздавили рядом стоящий автомобиль.

Накануне, 8 ноября, пользователи соцсетей рассказали, что в Уяре на улице Калинина фура перевернулась и раздавила легковушку.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошел 7 ноября.

Фото: ЧП Красноярск
«52-летний водитель „Камаза“ с полуприцепом перевозил бревна. В какой-то момент он не справился с управлением и полуприцеп с бревнами упал на ВАЗ-2109.
В аварии никто не пострадал. В этот момент 38-летней владелицы легковушки не было в салоне автомобиля».

В Госавтоинспекции добавили, что водителю «Камаза» предстоит возместить ущерб хозяйке автомобиля.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#Уяр#ГИБДД#Фура
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