Пункт назначения: в Красноярском крае выпавшие из лесовоза бревна раздавили машину

Posted 9 ноября, 05:10
Published 9 ноября, 05:10
Modified 9 ноября, 05:10
Updated 9 ноября, 05:10
Накануне, 8 ноября, пользователи соцсетей рассказали, что в Уяре на улице Калинина фура перевернулась и раздавила легковушку.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошел 7 ноября.
«52-летний водитель „Камаза“ с полуприцепом перевозил бревна. В какой-то момент он не справился с управлением и полуприцеп с бревнами упал на ВАЗ-2109.
В аварии никто не пострадал. В этот момент 38-летней владелицы легковушки не было в салоне автомобиля».
В Госавтоинспекции добавили, что водителю «Камаза» предстоит возместить ущерб хозяйке автомобиля.