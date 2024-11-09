Пункт назначения: в Красноярском крае выпавшие из лесовоза бревна раздавили машину

В Красноярском крае выпавшие из лесовоза бревна расплющили легковушку

В Красноярском крае в Уяре бревна выпали из полуприцепа и раздавили рядом стоящий автомобиль.

Накануне, 8 ноября, пользователи соцсетей рассказали, что в Уяре на улице Калинина фура перевернулась и раздавила легковушку. Корреспонденту «Проспекта Мира» в Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошел 7 ноября. Фото: ЧП Красноярск «52-летний водитель „Камаза“ с полуприцепом перевозил бревна. В какой-то момент он не справился с управлением и полуприцеп с бревнами упал на ВАЗ-2109. В аварии никто не пострадал. В этот момент 38-летней владелицы легковушки не было в салоне автомобиля». В Госавтоинспекции добавили, что водителю «Камаза» предстоит возместить ущерб хозяйке автомобиля. Читайте также: «Проснулся от крика»: пассажиры вылетевшего с трассы автобуса рассказали подробности Красноярские автомобилистки попали в ДТП и обняли друг друга В Красноярске иномарка протаранила букмекерскую контору