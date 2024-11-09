В Красноярске из магазинов исчезла продукция «Красноярского хлеба»

Красноярцы обратили внимание, что на прилавках магазинов больше нет продукции «Красноярского хлеба». В крупных сетях магазинов говорят, что поставки прекратились в конце октября, однако о причинах им так никто и ничего не сообщил. Разбираемся в ситуации.

В феврале этого года территорию завода «Красноярский хлеб» на Красрабе выставили на продажу вместе с проектом застройки. Речь идет об участке площадью 1,6 га, который расположен на Красноярском рабочем, 30. Стоимость участка — 280 миллионов рублей. В объявлении было указано, что территорию можно использовать для строительства ЖК, торговых объектов и т. д. Однако на данный момент указано, что объявление сняли с публикации (это происходит в том числе когда нашёлся покупатель). Красноярцы сообщают об исчезновении продукции «Красноярского хлеба». Люди отмечают, что хлебобулочных изделий нет ни в крупных сетевых магазинах, ни в дискаунтерах. О пропаже продукции пишут красноярцы и на странице компании в 2gis: «Магазин закрыт уже больше месяца. Раньше всегда заезжал за свежим хлебом, потому что в магазинах нарезка отвратительная. Такое чувство, что вчерашний с сегодняшней датой на этикетке. Подскажите, магазин будет работать?», — пишет Максим «Эх… совсем пропадает ваша продукция с полок магазинов. Самые вкусные булочки „Свердловские“ были только от „Красноярского хлеба“. Буду скучать по ним», — говорит Марина. «Проспект Мира» обратился за комментарием к местным торговым сетям и спросил, действительно ли исчезла продукция «Красноярского хлеба» с полок магазинов. В «Красном Яре» нам рассказали, что «Красноярский хлеб» прекратил отгрузки в конце октября. «Компания просто прислала уведомление, что бессрочно останавливает поставки. На полках наших магазинов место „Красхлеба“ уже заняли другие поставщики. Мы стараемся держать ассортимент для покупателя, поэтому и „Красноярский хлеб“ у нас был на полке для разнообразия. Но в наших магазинах есть собственные пекарни, мы печем хлеб и другую выпечку полным циклом прямо в магазинах, и большая часть продаж приходится именно на нашу продукцию». Представитель торговой сети «Командор» тоже заявила, что «Красноярский хлеб» приостановил поставки своей продукции по неизвестным причинам. «Ожидаем официального разъяснения от производителя. Основную долю продаж среди хлебобулочных изделий в нашей сети занимает хлеб собственного производства — около 90%. Доля продукции „Красноярский хлеб“ в нашем ассортименте небольшая — около 2%. Поэтому временная остановка поставок не скажется ни на доступности хлеба для покупателей, ни на изменении цен». В конце октября следователи завели уголовное дело против директора «Красноярского хлеба». Его подозревают в невыплате заработной платы на протяжении более двух месяцев (часть 2 статья 145.1 УК РФ). По версии следствия, руководство ПАО «Красноярский хлеб» полностью не выплатило работникам заработную плату в размере 22 миллионов рублей. В офисах и домах руководства, а также учредителей «Красноярского хлеба» провели обыски. Сейчас следователи проверяют порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами, движение денежных средств по счетам. Охранница завода «Красноярский хлеб» сообщила телеканалу «Прима», что сотрудники перестали выходить на работу из-за ситуации с зарплатами. Женщина добавила, что строительная компания зашла на территорию предприятия и уже слила воду со всей отопительной системы, а также отключила напряжение. Корреспондент «Проспекта Мира» попытался связаться с представителями «Красноярского хлеба», однако ни по одному из номеров нам не ответили. На новой рабочей неделе мы попытаемся снова связаться с руководством компании. «Красноярский хлеб» был крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. В него входили три хлебозавода в Красноярске, производство в Железногорске и собственная торговая сеть.

О банкротстве «Красноярского хлеба» говорили еще в 2015 году.

ФНС обратилась с иском о признании «Красноярского хлеба» банкротом в августе 2017 года — арбитраж удовлетворил требование.

В 2018 году против экс-управляющего «Красхлеба» завели дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что управляющий незаконно сдавал в аренду хлебопекарное оборудование компании.

В конце 2023 года часть территории завода купил на торгах сын экс-владельцев. Ему за 119 миллионов досталось 19 объектов на Заводской. Читайте также: В Красноярском крае крупный производитель хлеба временно закрыл производство В Красноярском крае скоро подорожает хлеб. Почему и на сколько? Узнаете, когда купите: в крае производитель хлеба скрыл дату изготовления