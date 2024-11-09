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Posted 9 ноября, 07:30

Published 9 ноября, 07:30

Modified 9 ноября, 07:30

Updated 9 ноября, 07:30

В Красноярском крае убийцу 4 человек обвинили в убийстве 25-летней давности

В Красноярском крае убийцу 4 человек обвинили в убийстве 25-летней давности

9 ноября 2024, 07:30
Фото: t.me/krksledkom.
44-летнего жителя Красноярского края будут судить за преступление 25-летней давности. Его обвиняют в убийстве жителя Туруханского района (часть 1 статья 105 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 1999 года в Туруханском районе обвиняемый, которому на тот момент было 19 лет, встретился с потерпевшим на рыбалке. Они начали вместе распивать алкоголь и в какой-то момент потерпевший уснул в своей лодке.

Проснувшись, 34-летний мужчина увидел, что они плывут вверх по течению реки Дубчес. Хозяин лодки потребовал развернуть лодку обратно. Во время ссоры молодой человек взял ружье потерпевшего и выстрелил ему в голову.

Тело мужчины молодой человек утопил в воде, инсценировав все, как несчастный случай и скрылся с места преступления.

Впоследствии о пропаже супруга заявила его жена, но тогда виновных найти не удалось. В этом году выяснили, что к исчезновению мужчины причастен 44-летний житель Туруханского района.

Мужчина отбывает пожизненный срок за убийство 4 человек в Туруханском районе в 2007 году. В СК заявили, что обвиняемый полностью признал свою вину.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Убийство#Красноярский край#СК#Туруханский район#Уголовное дело
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