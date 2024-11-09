В Красноярском крае убийцу 4 человек обвинили в убийстве 25-летней давности

Posted 9 ноября, 07:30
Published 9 ноября, 07:30
Modified 9 ноября, 07:30
Updated 9 ноября, 07:30
По версии следствия, в сентябре 1999 года в Туруханском районе обвиняемый, которому на тот момент было 19 лет, встретился с потерпевшим на рыбалке. Они начали вместе распивать алкоголь и в какой-то момент потерпевший уснул в своей лодке.
Проснувшись, 34-летний мужчина увидел, что они плывут вверх по течению реки Дубчес. Хозяин лодки потребовал развернуть лодку обратно. Во время ссоры молодой человек взял ружье потерпевшего и выстрелил ему в голову.
Тело мужчины молодой человек утопил в воде, инсценировав все, как несчастный случай и скрылся с места преступления.
Впоследствии о пропаже супруга заявила его жена, но тогда виновных найти не удалось. В этом году выяснили, что к исчезновению мужчины причастен 44-летний житель Туруханского района.
Мужчина отбывает пожизненный срок за убийство 4 человек в Туруханском районе в 2007 году. В СК заявили, что обвиняемый полностью признал свою вину.