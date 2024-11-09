В Красноярском крае убийцу 4 человек обвинили в убийстве 25-летней давности

По версии следствия, в сентябре 1999 года в Туруханском районе обвиняемый, которому на тот момент было 19 лет, встретился с потерпевшим на рыбалке. Они начали вместе распивать алкоголь и в какой-то момент потерпевший уснул в своей лодке.