В «Сибагро» прокомментировали ситуацию с автобусом, вылетевшем с трассы с рабочими

Как рассказали в МВД, механик не осматривал автобус перед поездкой, а водитель не проходил медосмотр. Еще у транспорта не было диагностической карты, подтверждающей исправность автобуса. В прокуратуре уточнили, что пассажиры были не пристегнуты, а некоторые из работников не были официально трудоустроены, сообщили в прокуратуре.