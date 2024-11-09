В «Сибагро» прокомментировали ситуацию с автобусом, вылетевшем с трассы с рабочими

Posted 9 ноября, 08:37
Published 9 ноября, 08:37
Modified 9 ноября, 08:39
Updated 9 ноября, 08:39
ДТП произошло на трассе Красноярск — Енисейск в районе поселка Бартат. Водитель автобуса «Хагер» перевозил рабочих и в какой-то момент съехал с дороги в кювет, после этого автобус перевернулся. В салоне было 36 пассажиров — по предварительным данным, пострадали 26 человек. Пятеро госпитализированы с ушибами и ссадинами. На автобусе был логотип «Сибагро».
Как рассказали в МВД, механик не осматривал автобус перед поездкой, а водитель не проходил медосмотр. Еще у транспорта не было диагностической карты, подтверждающей исправность автобуса. В прокуратуре уточнили, что пассажиры были не пристегнуты, а некоторые из работников не были официально трудоустроены, сообщили в прокуратуре.
Как рассказали «Проспекту Мира» в компании «Сибагро», которой принадлежит улетевший в кювет автобус, из 36 пассажиров четырех человек госпитализировали и оставили в больнице для дальнейшего обследования.
«Тяжелых последствий аварии удалось избежать благодаря тому, что большая часть пассажиров автобуса была пристегнута ремнями безопасности.
Автобус компании оборудован системой Глонасс, благодаря которому служба 112 получила оперативный сигнал о ДТП. Автобус эксплуатировался предприятием всего второй год, во время маршрута он был полностью исправен и находился хорошем техническом состоянии».
В «Сибагро» заявили, что компания окажет материальную помощь всем сотрудникам, пострадавшим в ДТП на Енисейском тракте.
На вопросы о том, действительно ли водитель автобуса не прошел медосмотр перед поездкой и механик не осмотрел транспорт, в компании отвечать отказались.
«Сейчас правоохранительные органы разбираются в ситуации, мы проводим внутреннюю проверку. Пока оно не будет завершено, мы ничего не можем официально комментировать», — добавили в «Сибагро».