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Posted 10 ноября, 10:27

Published 10 ноября, 10:27

Modified 10 ноября, 11:56

Updated 10 ноября, 11:56

Горит Кузнецовское плато

Горит Кузнецовское плато

10 ноября 2024, 10:27
Фото: prmira.ru.
В Красноярске начался сильный пожар на Кузнецовском плато.

Такие фото «Проспекту Мира» прислала подписчица. Она уточнила, что заметила пожар около 16:45, он продолжается до сих пор.

В краевом МЧС «ПМ» сказали, что пожарные машины едут на место, подробности будут позже.

Обновление. В МЧС уточнили, что горит трава. Домам и другим строениям ничего не угрожает. На месте работают четыре пожарных машины.

В 18:27 в МЧС сообщили, что пожар потушили на площади 1 гектар, горели трава и мусор.

#Город#Общество#Происшествия#Пожар#МЧС#Дома#Кузнецовское плато#Трава
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