Горит Кузнецовское плато

Posted 10 ноября, 10:27
Published 10 ноября, 10:27
Modified 10 ноября, 11:56
Updated 10 ноября, 11:56
Такие фото «Проспекту Мира» прислала подписчица. Она уточнила, что заметила пожар около 16:45, он продолжается до сих пор.
В краевом МЧС «ПМ» сказали, что пожарные машины едут на место, подробности будут позже.
Обновление. В МЧС уточнили, что горит трава. Домам и другим строениям ничего не угрожает. На месте работают четыре пожарных машины.
В 18:27 в МЧС сообщили, что пожар потушили на площади 1 гектар, горели трава и мусор.