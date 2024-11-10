Как будем отдыхать на новогодние праздники?

Posted 10 ноября, 04:35
Published 10 ноября, 04:35
Modified 10 ноября, 04:43
Updated 10 ноября, 04:43
Последняя рабочая неделя декабря в 2024 году будет шестидневной. Жители России вместо пятидневки будут работать с понедельника по субботу, с 23 по 28 декабря. Выходной, который должен быть в субботу, переносится на понедельник, 30 декабря.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней — они начнутся с воскресенья, 29 декабря, и закончатся в среду, 8 января. Первая рабочая неделя года будет состоять всего из двух дней — четверга и пятницы, 9 и 10 января.
Затем длинные выходные будут только в мае, а 23 февраля и 8 марта пройдут в череде двух выходных.