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Posted 10 ноября, 04:35

Published 10 ноября, 04:35

Modified 10 ноября, 04:43

Updated 10 ноября, 04:43

Как будем отдыхать на новогодние праздники?

Как будем отдыхать на новогодние праздники?

10 ноября 2024, 04:35
Фото: Ксения Кобалия. 1MI.
Публикуем график новогодних каникул в России.

Последняя рабочая неделя декабря в 2024 году будет шестидневной. Жители России вместо пятидневки будут работать с понедельника по субботу, с 23 по 28 декабря. Выходной, который должен быть в субботу, переносится на понедельник, 30 декабря.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней — они начнутся с воскресенья, 29 декабря, и закончатся в среду, 8 января. Первая рабочая неделя года будет состоять всего из двух дней — четверга и пятницы, 9 и 10 января.

Фото: Минтруд России

Затем длинные выходные будут только в мае, а 23 февраля и 8 марта пройдут в череде двух выходных.

#Общество#Праздники#Календарь#Отдых#Выходные#Новый год#График#Каникулы
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