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Posted 10 ноября, 11:34

Published 10 ноября, 11:34

Modified 10 ноября, 11:36

Updated 10 ноября, 11:36

Красноярцы стали активнее снимать квартиры и даже в отдаленных районах. Почему?

Красноярцы стали активнее снимать квартиры и даже в отдаленных районах. Почему?

10 ноября 2024, 11:34
Фото: prmira.ru.
Красноярские риелторы рассказывают о большом спросе на аренду квартир, в том числе в отдаленных районах города.

Риелтор Александра Тузовская рассказала Ngs24.ru, что в последнее время звонят жители и просят найти варианты на Крастэц, в Черемушках, центре Красноярского рабочего, в Первомайском микрорайоне. Но там мало предложений.

При этом специалист говорит, что это связано не с конкретными районами, а в целом с арендой квартир. По ее словам, аренда сейчас очень популярна, так как ипотека стала малодоступной из-за высоких процентных ставок.

При этом цены за аренду тоже растут. Красноярск стал лидером по росту цен на арендное жилья среди городов-миллионников.

Тузовская сказала, что раньше наблюдался перекос: инвесторы покупали квартиры под сдачу в основном на Взлетке, в Северном, реже в новой Покровке. Но запрос есть на разные районы.

«А люди хотят жить не только на Взлетке. Люди хотят жить везде — на любой район есть спрос. Вы какой район ни возьмете — Черемушки, Энергетиков, Солнечный, Зеленая роща — везде есть свои садики, школы, магазины, остановки, работа, инфраструктура. Красраб сейчас очень востребован у арендаторов. А предложений там довольно мало, потому что инвесторы не накупили там квартир под сдачу».

Цены в отдаленных районах не будут сильно ниже. Например, однокомнатные квартиры на Взлетке стоят от 25-30 тысяч рублей в месяц, и в Черемушках на Шевченко будут варианты от 20 тысяч и выше.

Другой эксперт, Максим Омельянчук, сказал, что рынок аренды гибкий, и владельцы готовы немного снизить цены, если жилье долгое время не получается сдать. «На рынке аренды простаивание бьет по карману: коммуналка плюс недополученная прибыль. Поэтому там цены достаточно объективные».

Насчет покупки квартир под сдачу в отдаленных районах, риелтор сказал так: «Есть золотое правило, которое еще американские риелторы вывели: нужно покупать квартиру под аренду в том районе, в который ты не боишься ехать за арендной платой».

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