Куда делись морозы? В Красноярске будет жаркий ноябрь?

Posted 10 ноября, 04:02
Published 10 ноября, 04:02
Modified 10 ноября, 04:04
Updated 10 ноября, 04:04
Судя по сервису Gismeteo, морозов не ожидается, а в ближайшие дни даже прогнозируют плюсовую температуру.
Днем 11–12 ноября обещают +1, +3. Всю следующую неделю кроме среды будет идти снег и снег с дождем. Затем похолодает до -7 в дневное время, но потом снова потеплеет до -2.
Всю неделю будет пасмурно и ветрено, скорость ветра будет достигать до 9 метров в секунду.
Пока, судя по данным сервиса, ноябрь не будет морозным. Gismeteo показывает от плюсовых температур до -9 днем максимум. В основном будет пасмурно, иногда снежно. По ночам может холодать до -13.
Но чем более долгосрочный прогноз, тем он менее точен.
А вот какой прогноз показывает «Яндекс Погода». По этим данным, в городе будет холоднее, но без сильных морозов — максимум обещают -15 днем, при этом в другие дни будет сильно теплее, иногда около 0.
В самую холодную ночь, 21 ноября, обещают -21, но в другие ночи такого минуса не ожидается.