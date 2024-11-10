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Posted 10 ноября, 04:02

Published 10 ноября, 04:02

Modified 10 ноября, 04:04

Updated 10 ноября, 04:04

Куда делись морозы? В Красноярске будет жаркий ноябрь?

Куда делись морозы? В Красноярске будет жаркий ноябрь?

10 ноября 2024, 04:02
Фото: prmira.ru.
Публикуем прогноз на неделю и вторую половину ноября в Красноярске.

Судя по сервису Gismeteo, морозов не ожидается, а в ближайшие дни даже прогнозируют плюсовую температуру.

Днем 11–12 ноября обещают +1, +3. Всю следующую неделю кроме среды будет идти снег и снег с дождем. Затем похолодает до -7 в дневное время, но потом снова потеплеет до -2.

Всю неделю будет пасмурно и ветрено, скорость ветра будет достигать до 9 метров в секунду.

Фото: Фото: gismeteo.ru

Пока, судя по данным сервиса, ноябрь не будет морозным. Gismeteo показывает от плюсовых температур до -9 днем максимум. В основном будет пасмурно, иногда снежно. По ночам может холодать до -13.

Но чем более долгосрочный прогноз, тем он менее точен.

Фото: Фото: gismeteo.ru

А вот какой прогноз показывает «Яндекс Погода». По этим данным, в городе будет холоднее, но без сильных морозов — максимум обещают -15 днем, при этом в другие дни будет сильно теплее, иногда около 0.

В самую холодную ночь, 21 ноября, обещают -21, но в другие ночи такого минуса не ожидается.

Фото: Фото: yandex.ru/pogoda
#Город#Погода#Прогноз#Снег#Ноябрь
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