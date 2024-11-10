prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 09:59

Published 10 ноября, 09:59

Modified 10 ноября, 11:01

Updated 10 ноября, 11:01

В Москве умер пресс-секретарь Шамана из Красноярска

В Москве умер пресс-секретарь Шамана из Красноярска

10 ноября 2024, 09:59
Фото: соцсети Антона Коробкова-Землянского.
Пресс-секретарь певца Шамана, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Об этом сообщают СМИ и телеграм-каналы.

По данным 112, накануне вечером ему стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала скорую помощь, но медики не смогли помочь.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он родился в Березовке Красноярского края, работал на федеральном телевидении, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года работал с Шаманом.

Информацию о смерти «Базе» подтвердил директор Шамана Александр Качан. По данным канала, перед смертью журналист задыхался.

Причина смерти устанавливается.

#Общество#Смерть#Журналист#Скорая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика