В Москве умер пресс-секретарь Шамана из Красноярска

Posted 10 ноября, 09:59
Published 10 ноября, 09:59
Modified 10 ноября, 11:01
Updated 10 ноября, 11:01
По данным 112, накануне вечером ему стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала скорую помощь, но медики не смогли помочь.
Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он родился в Березовке Красноярского края, работал на федеральном телевидении, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года работал с Шаманом.
Информацию о смерти «Базе» подтвердил директор Шамана Александр Качан. По данным канала, перед смертью журналист задыхался.
Причина смерти устанавливается.