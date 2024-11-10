В Красноярске загорелась подземная парковка элитного ЖК

Пожар произошел около 8:50. В краевом МЧС сообщили, что огонь было сложно тушить из-за сильного задымления. В ведомстве уточнили «ПМ», что все случилось на Петра Подзолкова, 4. Это новый жилой 14-этажный дом с офисами и магазинами. ЖК называется «Преображенский» и считается элитным.