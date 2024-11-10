prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 08:15

Published 10 ноября, 08:15

Modified 10 ноября, 11:02

Updated 10 ноября, 11:02

В Красноярске загорелась подземная парковка элитного ЖК

В Красноярске загорелась подземная парковка элитного ЖК

10 ноября 2024, 08:15
Фото: Kras Mash /МЧС Красноярского края.
В Красноярске загорелась подземная парковка. Пострадали машины и мотоциклы.

Пожар произошел около 8:50. В краевом МЧС сообщили, что огонь было сложно тушить из-за сильного задымления. В ведомстве уточнили «ПМ», что все случилось на Петра Подзолкова, 4. Это новый жилой 14-этажный дом с офисами и магазинами. ЖК называется «Преображенский» и считается элитным.

Пожар полностью потушили в 12:30. Причину пожара устанавливают.

Огонь повредил два легковых автомобиля и два мотоцикла. Пострадавших нет.

Видео: Kras Mash.

Kras Mash публикует видео пожара и сообщает, что сперва загорелась «Мазда», затем пламя перекинулось на соседний транспорт. По словам очевидцев, произошло короткое замыкание, система пожаротушения не сработала.

#Видео#Общество#Происшествия#Пожар#МЧС#Парковка#Машины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика