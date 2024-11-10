В Красноярске загорелась подземная парковка элитного ЖК

Posted 10 ноября, 08:15
Published 10 ноября, 08:15
Modified 10 ноября, 11:02
Updated 10 ноября, 11:02
Пожар произошел около 8:50. В краевом МЧС сообщили, что огонь было сложно тушить из-за сильного задымления. В ведомстве уточнили «ПМ», что все случилось на Петра Подзолкова, 4. Это новый жилой 14-этажный дом с офисами и магазинами. ЖК называется «Преображенский» и считается элитным.
Пожар полностью потушили в 12:30. Причину пожара устанавливают.
Огонь повредил два легковых автомобиля и два мотоцикла. Пострадавших нет.
Kras Mash публикует видео пожара и сообщает, что сперва загорелась «Мазда», затем пламя перекинулось на соседний транспорт. По словам очевидцев, произошло короткое замыкание, система пожаротушения не сработала.