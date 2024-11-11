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Posted 11 ноября, 04:02

Published 11 ноября, 04:02

Modified 11 ноября, 04:22

Updated 11 ноября, 04:22

Красноярец отсудил полмиллиона со стоматологии за неудачное лечение зуба

Красноярец хотел вылечить зуб и оказался в БСМП. Он отсудил полмиллиона

11 ноября 2024, 04:02
Фото: 1MI.

Красноярец отсудил полмиллиона со стоматологии за неудачное лечение зуба

Житель Красноярска вылечил зуб в стоматологии почти за 10 тысяч рублей, а после оказался в БСМП. Теперь ему выплатят полмиллиона рублей.

Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, мужчина обратился с сильной зубной болью в частную стоматологическую клинику. Ему сделали рентген, на основании которого пояснили, что «зуб плохой, но можно восстановить».

Перед лечением ему посоветовали пройти компьютерную томографию в другой клинике — в этот же день он прошел обследование. После чего пациент вернулся в стоматологию, где ему провели лечение. За это он отдал 9,6 тысячи рублей.

Ночью у мужчины появился отёк, а через несколько дней он оказался в больнице скорой помощи, где ему провели экстренную операцию. В итоге у пациента остался шрам.

Стоматология вернула клиенту 9,6 тысячи, однако он все равно обратился в суд. На предварительном судебном заседании стороны заключили соглашение о возмещении пострадавшему 500 тысяч рублей, из которых: 497,9 тысячи — компенсация морального вреда, 2,1 тысячи — возмещение убытков (обследование КТ).

  • Ранее мы рассказывали, как житель края отсудил со стоматологии больше 130 тысяч рублей за сломанную челюсть.
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