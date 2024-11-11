Красноярец попался пьяным на скоростном самокате и отправился под суд

Posted 11 ноября, 10:07
Published 11 ноября, 10:07
Modified 11 ноября, 10:09
Updated 11 ноября, 10:09
Как рассказали в прокуратуре, 42-летний мужчина катался на своем на своём самокате Kugoo Kirin M5 Pro с мощным двигателем. Он может развить скорость более 50 км/ч, что приравнивает его к мопеду. По закону такой транспорт требует регистрации, однако владелец это проигнорировал.
Сотрудников ДПС привлекло поведение электросамокатчика и они остановили его. от прохождения медосвидетельствование самокатчик отказался.
Выяснилось, что ранее мужчину оштрафовали за аналогичное нарушение — отказ от медосмотра на алкоголь (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ). Тогда ему пришлось заплатить 30 тысяч рублей штрафа, а также сдать водительские права.
Прокуратура утвердила обвинение в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Ему грозит до двух лет колонии.