Красноярец попался пьяным на скоростном самокате и отправился под суд

Как рассказали в прокуратуре, 42-летний мужчина катался на своем на своём самокате Kugoo Kirin M5 Pro с мощным двигателем. Он может развить скорость более 50 км/ч, что приравнивает его к мопеду. По закону такой транспорт требует регистрации, однако владелец это проигнорировал.