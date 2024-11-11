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Posted 11 ноября, 10:07

Published 11 ноября, 10:07

Modified 11 ноября, 10:09

Updated 11 ноября, 10:09

Красноярец попался пьяным на скоростном самокате и отправился под суд

Красноярец попался пьяным на скоростном самокате и отправился под суд

11 ноября 2024, 10:07
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске осудят мужчину, который пьяный катался на скоростном электросамокате. Ранее его лишили водительских прав за аналогичное нарушение.

Как рассказали в прокуратуре, 42-летний мужчина катался на своем на своём самокате Kugoo Kirin M5 Pro с мощным двигателем. Он может развить скорость более 50 км/ч, что приравнивает его к мопеду. По закону такой транспорт требует регистрации, однако владелец это проигнорировал.

Сотрудников ДПС привлекло поведение электросамокатчика и они остановили его. от прохождения медосвидетельствование самокатчик отказался.

Выяснилось, что ранее мужчину оштрафовали за аналогичное нарушение — отказ от медосмотра на алкоголь (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ). Тогда ему пришлось заплатить 30 тысяч рублей штрафа, а также сдать водительские права.

Прокуратура утвердила обвинение в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Ему грозит до двух лет колонии.

  • Ранее мы рассказывали, как пьяный красноярец на самокате с женой влетел в машину. Она попал в больницу, а он — под уголовное дело.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Суд#Алкоголь#Прокуратура#ДПС#Уголовное дело#Штраф#Электросамокат#Пьяный#Медосвидетельствование
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