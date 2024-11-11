В Красноярске на отказавшегося оплачивать проезд мигранта завели уголовное дело

Posted 11 ноября, 09:12
Published 11 ноября, 09:12
Modified 11 ноября, 09:26
Updated 11 ноября, 09:26
9 ноября в соцсетях появилась информация о конфликте в автобусе №95. По словам очевидцев, все началось с того, что молодой человек отказался платить за проезд, притворившись глухонемым.
Когда другие пассажиры попросили парня расплатиться, он попытался ударить автора ролика ногой, а потом стал оскорблять других людей.
«Он начал говорить по-русски и материть нас. Говорил, что мы свиньи, угрожал и т. п.», — говорят очевидцы.
В полиции сообщили, что задержали мужчину. Выяснилось, что дебоширом оказался 26-летний уроженец Таджикистана и на территории России он находится незаконно.
После задержания молодой человек заявил, что раскаивается в своем поведении и больше не будет так поступать.
«Проспекту Мира» в МВД сообщили, что материалы дела передали в СК. В Следкоме нам заявили, что в отношении мигранта завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК РФ).
По версии следствия, во время конфликта в автобусе мигрант высказывал фразы, унижающие пассажиров по признакам национальности. Сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить подозреваемого под стражу.
В Следкоме просят людей, находившихся в автобусе, и, ставших свидетелями происшествия, обратиться по номеру телефона 8-913-569-68-01. Анонимность гарантируется.