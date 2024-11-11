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Posted 11 ноября, 09:12

Published 11 ноября, 09:12

Modified 11 ноября, 09:26

Updated 11 ноября, 09:26

В Красноярске на отказавшегося оплачивать проезд мигранта завели уголовное дело

В Красноярске на отказавшегося оплачивать проезд мигранта завели уголовное дело

11 ноября 2024, 09:12
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярске задержали мигранта, который отказался платить в автобусе и оскорблял других пассажиров. СК проводит проверку о возбуждении ненависти или вражды.

9 ноября в соцсетях появилась информация о конфликте в автобусе №95. По словам очевидцев, все началось с того, что молодой человек отказался платить за проезд, притворившись глухонемым.

Когда другие пассажиры попросили парня расплатиться, он попытался ударить автора ролика ногой, а потом стал оскорблять других людей.

«Он начал говорить по-русски и материть нас. Говорил, что мы свиньи, угрожал и т. п.», — говорят очевидцы.

В полиции сообщили, что задержали мужчину. Выяснилось, что дебоширом оказался 26-летний уроженец Таджикистана и на территории России он находится незаконно.

После задержания молодой человек заявил, что раскаивается в своем поведении и больше не будет так поступать.

Видео: t.me/mvd_24.

«Проспекту Мира» в МВД сообщили, что материалы дела передали в СК. В Следкоме нам заявили, что в отношении мигранта завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК РФ).

По версии следствия, во время конфликта в автобусе мигрант высказывал фразы, унижающие пассажиров по признакам национальности. Сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить подозреваемого под стражу.

В Следкоме просят людей, находившихся в автобусе, и, ставших свидетелями происшествия, обратиться по номеру телефона 8-913-569-68-01. Анонимность гарантируется.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Конфликт#СК#Мигранты#Ненависть
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